甘肅233名兒童血鉛異常？官員：麵點非法添加彩繪顏料

大陸甘肅天水市麥積區「培心幼兒園」日前傳出有百名幼兒出現血鉛異常，引發社會關注。官方調查稱，是園長同意後，後廚人員在麵點製作時添加彩繪顏料造成。澎湃新聞指，多名老師血鉛也嚴重超標。目前園長、後廚人員等8人已依法刑事拘留，案件偵辦中。

新華社8日指，這家培心幼兒園位於天水市麥積區褐石小區，現就讀幼兒251人。截至7日晚10時，251名幼兒已全部檢測。經國家、省聯合醫療專家組根據血鉛標準認定，血鉛異常233人、正常18人。

澎湃新聞報導，該園大多孩子已因血鉛資料異常，住進了西安市中心醫院，住院證上明確診斷為「鉛中毒」。

新華社表示，甘肅省天水市聯合調查組公布血鉛異常事件調查結果。經公安機關偵查，褐石培心幼兒園園長、法定代表人朱某琳，投資人李某芳，同意該園後廚人員通過網路平台購買彩繪顏料，稀釋後用於部分食品製作。

通報稱，3日凌晨，公安部門將其藏匿的剩餘顏料查獲。經檢驗，查獲顏料含鉛（包裝明確標識不可食用）。工作組發現，幼兒園2份留樣的三色紅棗發糕、玉米捲腸包鉛含量分別為1,052毫克/公斤、1,340毫克/公斤，均超出食品安全國家標準中食品汙染物限量0.5毫克/公斤的標準。

央視新聞客戶端8日指，天水市政府副市長、市公安局局長郭慶祥表示，目前麥積區公安分局，以涉嫌生產有毒、有害食品罪，將朱某琳、李某芳和牛某元、賀某霞等食堂從業人員共8人，依法刑事拘留；另有2名涉案人員被依法採取取保候審強制措施，案件偵辦進行中。

對於受影響幼兒救治，甘肅省衛生健康委員會主任張浩表示，甘肅省抽調省級中毒、重症、兒科等專家18名，確定3家省、市定點救治醫院，建立綠色通道，在天水市第二人民醫院開設鉛中毒、兒科、心理諮詢3個專家門診，緊急協調血鉛中毒治療藥物，保障治療需求。