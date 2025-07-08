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新冠爆發時 曾暗示中央有責任的武漢前市長周先旺落馬

聯合報／ 大陸中心／即時報導
2020年新冠疫情爆發時的武漢市長周先旺8日傳出落馬消息。圖為2018年9月7日，周先旺當選武漢市人民政府市長後進行憲法宣誓。 （圖／取自長江網）
2020年新冠疫情爆發時的武漢市長周先旺8日傳出落馬消息。圖為2018年9月7日，周先旺當選武漢市人民政府市長後進行憲法宣誓。 （圖／取自長江網）

據中共中央紀委國家監委網站8日消息，湖北省政協原黨組成員、副主席周先旺涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

2020年新冠疫情最早在湖北武漢爆發時，周先旺為武漢市長。當年1月27日，周先旺在接受央視新聞採訪時曾坦承，武漢市政府確實有信息披露不及時的一面，「對突發事件的管理，我們這方面能力還需要提高。」

但他同時表示，「它是傳染病，傳染病有《傳染病防治法》，必須依法披露，作為地方政府，我只有在獲得信息之後，授權之後才能披露。這一點在當時很多人不理解。」

周先旺還說，「後來，特別是1月20日國務院召開常務會議……要求屬地負責，在這之後，我們的工作就主動多了。」

周先旺這番發言當時曾被外界認為是試圖為其在疫情發生初期的錯誤決策「甩鍋」，或是想暗示大陸中央政府應對隱瞞疫情負有責任。

公開資料顯示，周先旺，土家族，1962年11月出生，中央黨校大學學歷，1980年12月參加工作，1987年1月加入中國共產黨。

周先旺長期在湖北地方工作，曾任湖北省建始縣副縣長，宣恩縣委副書記、縣長，恩施州委副書記、州長，黃石市委書記、市人大常委會主任等職。

2017年，周先旺任湖北省政府副省長、黨組成員。2018年5月起，周先旺任湖北省武漢市委副書記，市政府市長、黨組書記等職，直至2021年調任湖北省政協副主席、黨組成員。

武漢 疫情

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