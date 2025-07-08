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震碎三觀！60歲大叔女裝與1691名男性發生性行為？

聯合報／ 大陸中心／即時報導
南京38歲焦姓男子假扮女性與多名男性發生性行為並偷拍私密影片上傳網路，引發大陸輿論譁然。（圖／取自微博）
南京38歲焦姓男子假扮女性與多名男性發生性行為並偷拍私密影片上傳網路，引發大陸輿論譁然。（圖／取自微博）

大陸網上近日盛傳，南京60歲大叔男扮女裝與1,691名男性發生親密行為，並偷拍下私密影片，網友還將這名大叔稱為「紅老頭」。消息傳出後全網炸裂！不過，法治日報指出，網上傳播的相關信息有被隨意誇大的成分，目前相關案件警方正在偵辦中。

針對這則網路傳聞，南京《現代快報》指出，根據南京江寧警方7月8日發布的警情通報：「焦某某（男，38歲，外省來寧人員）假扮女性，相約與多名男性發生性行為，並偷拍視頻在互聯網傳播。網傳南京60歲大叔男扮女裝及與千餘人發生親密行為信息不實。目前，焦某某因涉嫌傳播淫穢物品罪被江寧警方依法刑事拘留。案件正在進一步偵辦中。」

北京市高朋（南京）律師事務所律師陳凱表示，傳播淫穢物品罪（非牟利目的）基本可處2年以下有期徒刑、拘役或管制；情節嚴重的處2年以上7年以下有期徒刑，如傳播300至600人次、社會影響惡劣、向未成年人傳播從重處罰，無論是否牟利均從重。

陳凱分析，在南京「紅老頭」案中，傳播私密影片若被認定為淫穢物品且造成惡劣影響，焦姓男子可能面臨2年以上刑期。

江蘇天倪律師事務所律師王鑫告訴《現代快報》，男性與男性之間發生性交易也屬賣淫嫖娼。賣淫嫖娼是指不特定的同性之間或者異性之間以金錢、財物為媒介發生性關係的行為。

此外，南京「紅老頭」未經他人同意偷拍、公開其私密活動，構成對他人隱私權的侵害；未經許可使用他人肖像，還可能侵犯他人肖像權，需承擔相應民事責任。

對於這項消息，許多網友留言稱：「碎三觀」「奇葩的是男女也分不清嗎？」但更多網友都認為，兩年刑期太輕了。一名網友就說，「兩年？？？讓蘭州出警來判吧。女的在小眾平台寫耽美文都能要給人判10年，這男的怎麼不得30年起步！！」

值得注意的是，法治日報特別引述相關法律人士說法指出，「行為人若明知自身患有艾滋病（愛滋病）、性病等還故意與不特定多數人發生無保護性行為，可能引發疾病大規模傳播風險，根據《中華人民共和國刑法》第114條、第115條之規定，犯本罪，尚未造成嚴重後果的，處3年以上10年以下有期徒刑；致人重傷、死亡或者使公私財產遭受重大損失的，處10年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。」

南京「紅老頭」事件，受害男性人數眾多。（圖／取自微博）
南京「紅老頭」事件，受害男性人數眾多。（圖／取自微博）

律師

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