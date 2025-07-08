震碎三觀！60歲大叔女裝與1691名男性發生性行為？

大陸網上近日盛傳，南京60歲大叔男扮女裝與1,691名男性發生親密行為，並偷拍下私密影片，網友還將這名大叔稱為「紅老頭」。消息傳出後全網炸裂！不過，法治日報指出，網上傳播的相關信息有被隨意誇大的成分，目前相關案件警方正在偵辦中。

針對這則網路傳聞，南京《現代快報》指出，根據南京江寧警方7月8日發布的警情通報：「焦某某（男，38歲，外省來寧人員）假扮女性，相約與多名男性發生性行為，並偷拍視頻在互聯網傳播。網傳南京60歲大叔男扮女裝及與千餘人發生親密行為信息不實。目前，焦某某因涉嫌傳播淫穢物品罪被江寧警方依法刑事拘留。案件正在進一步偵辦中。」

北京市高朋（南京）律師事務所律師陳凱表示，傳播淫穢物品罪（非牟利目的）基本可處2年以下有期徒刑、拘役或管制；情節嚴重的處2年以上7年以下有期徒刑，如傳播300至600人次、社會影響惡劣、向未成年人傳播從重處罰，無論是否牟利均從重。

陳凱分析，在南京「紅老頭」案中，傳播私密影片若被認定為淫穢物品且造成惡劣影響，焦姓男子可能面臨2年以上刑期。

江蘇天倪律師事務所律師王鑫告訴《現代快報》，男性與男性之間發生性交易也屬賣淫嫖娼。賣淫嫖娼是指不特定的同性之間或者異性之間以金錢、財物為媒介發生性關係的行為。

此外，南京「紅老頭」未經他人同意偷拍、公開其私密活動，構成對他人隱私權的侵害；未經許可使用他人肖像，還可能侵犯他人肖像權，需承擔相應民事責任。

對於這項消息，許多網友留言稱：「碎三觀」「奇葩的是男女也分不清嗎？」但更多網友都認為，兩年刑期太輕了。一名網友就說，「兩年？？？讓蘭州出警來判吧。女的在小眾平台寫耽美文都能要給人判10年，這男的怎麼不得30年起步！！」