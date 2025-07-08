中國掌稀土籌碼 背負環境污染與民眾健康代價

稀土成為中國與歐、美經貿談判的籌碼之際，美媒報導，中國為了取得稀土行業主導地位，多年來已因開採稀土負上沉重的環境污染與民眾健康代價。

紐約時報5日報導，在中國北方，幾十年稀土精鍊產生的廢棄物傾倒在一個面積達11平方公里的人工湖裡。在中南部，稀土礦的開採已導致幾十個綠意盎然的山谷被污染，山坡被挖到只剩下貧瘠的紅土。

報導指出，多年來，中國政府在很大程度上容許了嚴重的環境破壞。相比之下，其他工業化國家的監管更為嚴格，早在1990年代就不再接受稀土生產造成哪怕是有限的環境損害，導致中國以外的稀土礦和加工廠關閉。

報導以內蒙古自治區包頭市為例。這裡被稱為「尾礦庫」的人工泥漿湖堆存了把金屬從礦石中提取後留下的廢渣。泥漿在冬天和春天變乾，導致湖面上飄揚著含有鉛、鎘以及其他重金屬粉塵，其中包括微量放射性元素釷。在夏天的雨季，泥漿變成了一層包含有毒物質和放射性釷的積水，滲漏到地下水層。

這個人工泥漿湖建於1950年代，當時沒有鋪設厚厚的環保防滲層，而這種防滲層在1970年代成為了西方國家的行業規範。包頭尾礦庫面積巨大，重新鋪設防滲層不容易。

即使政府努力整治環境，緩解了稀土行業的部分健康和安全風險，但中國的學者和其他專家警告說，多年來的不良做法和監管不力帶來的環境損害依然存在。

一篇2003年的論文發現，受稀土工業環境污染的影響，包頭市兒童中存在智力發育遲緩的問題。另一篇發表在2017年的論文發現，包頭兒童的尿液中稀土元素的含量仍高達可能對健康有害的水平。

除了包頭，報導並指出，政府在2010年、2011年開始進行環境整改之前，中國中南部的許多非法礦山曾把含有酸和氨的廢水排入小溪，給附近的稻田造成了嚴重污染。

中國國務院2012年發布的「稀土狀況與政策」白皮書中寫道，「一些地方因為稀土的過度開採，還造成山體滑坡、河道堵塞、突發性環境污染事件，甚至造成重大事故災難，給公眾的生命健康和生態環境帶來重大損失」。

報導說，官方持續推進環境整治的同時，中國當局也越來越嚴格地審查有關稀土行業污染的討論。10多年前官媒還會報導，稀土工業產生的粉塵污染導致羊等牲畜死亡，包頭附近的數千畝草原被禁止放牧。但如今在中國的網上，幾乎找不到任何有關上述事件的報導。

紐時記者今年6月初去包頭時，在公路上還被8輛坐有警察和包剛集團保安的車攔截並扣留盤問，他們被告知尾礦庫是「包鋼集團的商業祕密」。

除了污染問題，稀土與貪腐的關聯近期也受到關注。前廣西壯族自治區主席藍天立5月落馬，中共鎖定廣西非法採礦發動「倒查十年」行動。港媒星島網分析，稀土作為中國反制貿易戰工具，非法開採戰略礦藏恐影響稀土戰略，引發中央震怒，遂有這一行動。

中國重視稀土資源並管制出口，將其作為中美、中歐之間經貿談判的重要籌碼，已經影響到部分歐洲企業的生產經營。美國前常務副國務卿康貝爾（KurtCampbell）6月下旬接受美媒採訪時說，美國需要「一代人」的時間，才能減少對中國稀土的依賴。