快訊

完成與癌逝母約定！考場吐血她仍考上中山女高 父讚「全家驕傲」

仙塔律師涉洩密洗錢助詐團！靈骨塔騙上億手法曝光 犯嫌早知偵辦進度

等到了！Gogoro推「0月租方案」騎多少付多少 資費方案、優惠一次看

中國掌稀土籌碼 背負環境污染與民眾健康代價

中央社／ 台北8日電

稀土成為中國與歐、美經貿談判的籌碼之際，美媒報導，中國為了取得稀土行業主導地位，多年來已因開採稀土負上沉重的環境污染與民眾健康代價。

紐約時報5日報導，在中國北方，幾十年稀土精鍊產生的廢棄物傾倒在一個面積達11平方公里的人工湖裡。在中南部，稀土礦的開採已導致幾十個綠意盎然的山谷被污染，山坡被挖到只剩下貧瘠的紅土。

報導指出，多年來，中國政府在很大程度上容許了嚴重的環境破壞。相比之下，其他工業化國家的監管更為嚴格，早在1990年代就不再接受稀土生產造成哪怕是有限的環境損害，導致中國以外的稀土礦和加工廠關閉。

報導以內蒙古自治區包頭市為例。這裡被稱為「尾礦庫」的人工泥漿湖堆存了把金屬從礦石中提取後留下的廢渣。泥漿在冬天和春天變乾，導致湖面上飄揚著含有鉛、鎘以及其他重金屬粉塵，其中包括微量放射性元素釷。在夏天的雨季，泥漿變成了一層包含有毒物質和放射性釷的積水，滲漏到地下水層。

這個人工泥漿湖建於1950年代，當時沒有鋪設厚厚的環保防滲層，而這種防滲層在1970年代成為了西方國家的行業規範。包頭尾礦庫面積巨大，重新鋪設防滲層不容易。

即使政府努力整治環境，緩解了稀土行業的部分健康和安全風險，但中國的學者和其他專家警告說，多年來的不良做法和監管不力帶來的環境損害依然存在。

一篇2003年的論文發現，受稀土工業環境污染的影響，包頭市兒童中存在智力發育遲緩的問題。另一篇發表在2017年的論文發現，包頭兒童的尿液中稀土元素的含量仍高達可能對健康有害的水平。

除了包頭，報導並指出，政府在2010年、2011年開始進行環境整改之前，中國中南部的許多非法礦山曾把含有酸和氨的廢水排入小溪，給附近的稻田造成了嚴重污染。

中國國務院2012年發布的「稀土狀況與政策」白皮書中寫道，「一些地方因為稀土的過度開採，還造成山體滑坡、河道堵塞、突發性環境污染事件，甚至造成重大事故災難，給公眾的生命健康和生態環境帶來重大損失」。

報導說，官方持續推進環境整治的同時，中國當局也越來越嚴格地審查有關稀土行業污染的討論。10多年前官媒還會報導，稀土工業產生的粉塵污染導致羊等牲畜死亡，包頭附近的數千畝草原被禁止放牧。但如今在中國的網上，幾乎找不到任何有關上述事件的報導。

紐時記者今年6月初去包頭時，在公路上還被8輛坐有警察和包剛集團保安的車攔截並扣留盤問，他們被告知尾礦庫是「包鋼集團的商業祕密」。

除了污染問題，稀土與貪腐的關聯近期也受到關注。前廣西壯族自治區主席藍天立5月落馬，中共鎖定廣西非法採礦發動「倒查十年」行動。港媒星島網分析，稀土作為中國反制貿易戰工具，非法開採戰略礦藏恐影響稀土戰略，引發中央震怒，遂有這一行動。

中國重視稀土資源並管制出口，將其作為中美、中歐之間經貿談判的重要籌碼，已經影響到部分歐洲企業的生產經營。美國前常務副國務卿康貝爾（KurtCampbell）6月下旬接受美媒採訪時說，美國需要「一代人」的時間，才能減少對中國稀土的依賴。

稀土 經貿 美國

延伸閱讀

王毅：中設稀土「快速通道」 保障歐企正常需求

中韓「產供鏈熱線會議」 關注陸方稀有金屬、稀土出口管制

減少對大陸依賴 印度將啟動本土稀土增產計劃

被挖角？叛逃？中國稀土爆高管離職潮 集團作出回應

相關新聞

甘肅233名兒童血鉛異常？官員：麵點非法添加彩繪顏料

大陸甘肅天水市麥積區「培心幼兒園」日前傳出有百名幼兒出現血鉛異常，引發社會關注。官方調查稱，是園長同意後，後廚人員在麵點製...

宿管大爺熱死後 山東2大學急裝空調 稱「本來就要裝」

中國多地高溫持續，部分地區最高溫可達攝氏39度。日前一名山東青島大學的宿舍管理員疑似因為天氣太熱，昏迷後離世。隨後傳出青...

湖南1隻金毛進餐館蹭涼 6分鐘後被拖出死亡 店家幹的？

日前，湖南永州的一隻金毛犬(黃金獵犬)跑出家裡，走到餐廳內蹭空調避暑，6分鐘後卻被店家拖出店鋪後死亡，寵物醫院的檢查結果...

甘肅幼兒園血鉛案／傷智商難恢復 家長傷心過度送醫

甘肅省天水麥積區褐石培心幼兒園違規使用添加劑導致部分幼兒血鉛異常，目前已知有70名幼兒數據超標。兒童鉛中毒防治專家、上海...

山東艦離港 5天3萬人登艦參觀 駐港外媒大都沒獲邀採訪

海軍山東艦航母編隊7日圓滿結束為期5天赴港訪問行程，分兩條航線離開。歡送山東艦編隊離港的儀式7日早在解放軍駐港海軍基地昂...

新冠爆發時 曾暗示中央有責任的武漢前市長周先旺落馬

據中共中央紀委國家監委網站8日消息，湖北省政協原黨組成員、副主席周先旺涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。