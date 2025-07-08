怪異路徑史上首次！丹娜絲髮夾彎後預計登陸浙閩沿海

根據大陸中央氣象台預報，重創南台灣的丹娜絲颱風將於今日下午到夜間在浙江台州至福建寧德一帶沿海再次登陸（9~10級，23~28米/秒），登陸後將轉向西偏南方向移動，強度緩慢減弱。

杭州日報稱，丹娜絲「怪異路徑」史上首次！在給台灣帶來風雨後，丹娜絲隨後一路北上，或許轉個身，再次登陸浙閩沿海一帶，走出了奇葩的「Z字形」路徑。

大陸中央氣象台指出，丹娜絲的中心8日5時位於浙江溫嶺東偏南方約105公里的浙江近海海面上，中心附近最大風力有9級（23米/秒），中心最低氣壓為990百帕，七級風圈半徑150公里。

預計丹娜絲將以每小時5至10公里的速度向偏西方向移動，強度維持或略有增強。

受丹娜絲影響，8日8時至9日8時，浙江中南部和東部、福建東北部等地有大到暴雨，其中，浙江東南部、福建東北部等地部分地區有大暴雨（100～230毫米）。

杭州日報指出，颱風出現大拐彎和副熱帶高壓位置的變化有關。在生成初始階段，丹娜絲的路徑主要受到副熱帶高壓南側的偏西風引導為主，路徑呈現西北行。而隨著副熱帶高壓減弱，丹娜絲在其西側的偏南風引導下，在台灣海峽內向偏北方向移動，形成第一個大拐彎。

在穿過台灣海峽進入東海後，因引導氣流不明，丹娜絲移速變慢，甚至不排除迴旋打轉的可能，再折向西或西南，登陸浙江南部或福建北部，出現第二個大拐彎，從而形成「Z字形」路徑。

中國天氣網指出，盡管丹娜絲二次登陸的強度可能不強，但登陸後其低壓環流可能與季風氣流、東側的低壓環流聯手製造大範圍降雨，不僅降雨波及範圍較廣、持續時間也會較長。

預計9日起，江南南部、華南以及西南多地將陸續出現中到大雨，局部地區恐有暴雨，影響波及江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南等六省。