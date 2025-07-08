武漢「樂活兩岸」嘉年華 文體交流盛宴…逾800台青參與

聯合報／ 樊嘉琳／武漢報導
樂活兩岸─漢台青年體育嘉年華於武漢開幕。樊嘉琳／攝影
樂活兩岸─漢台青年體育嘉年華於武漢開幕。樊嘉琳／攝影

7月4日，「樂活兩岸」文體嘉年華暨荊楚文化行活動在武漢拉開帷幕。本次活動以「樂活兩岸」、「極目楚天舒」為主題，邀請來自台灣各大高校學子、體育團體、職業俱樂部、青少年體育運動隊伍以及文體行業的800餘名嘉賓齊聚武漢江漢大學，展開一場文化與體育的交流盛宴。

開幕式上，江漢大學校長景新華致辭表示，本次嘉年華活動搭建了一個促進兩岸青年相互了解的平台，「希望兩岸青年以飽滿的熱情，深入交流、施展才華、用心感受。」

此外，台青代表郭佩珊於會上表示，「我最大的心願是傳遞真實的兩岸故事，拉近兩岸青年文化交流。」台青陳鈺澍作為職業乒乓球運動員，也分享在武漢創辦俱樂部的經歷，「希望透過樂活兩岸平台，吸引更多青年來漢發展。」

開幕式結束後，江漢大學女子足球隊與台灣青年隊進行了一場足球友誼賽，展現兩岸體育魅力和青年友誼。參與比賽的台青李均凱表示，「江漢大學女子足球隊實力很強，儘管天氣太熱、體力有些不支，但仍然為這次足球交流感到開心。」來自台灣周俊淮也表示，「我們要把江漢女子足球隊厲害的地方學起來，才能精進自己。」

活動期間，兩岸青年登臨千古名樓黃鶴樓、探訪武漢辛亥革命博物館、體驗有著「亞洲第一大」之稱的武商夢時代商場，感受武漢歷史文化與現代風貌。李均凱提到，「親身進入黃鶴樓覺得滿震撼的，雖然有點偏現代風格，但它的裝飾一樣讓我們印象深刻。」

據悉，本次活動周期為7月1日至10日，涉及棒球、冰球、乒乓球、傳統武術等多場體育友誼賽，以及文藝晚會、人文景點參觀等文化體驗活動，讓更多文化體育愛好者共聚一堂，感受武漢獨特的風土人情和體育文化的魅力。

武漢 青年 體育

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