兩岸藝術家傳非遺 共話情誼

台灣知名南音藝術家卓聖翔6日帶領兩岸弟子羅純禎、郭貴蘭在福州三坊七巷演繹南音《水調歌頭》（明月幾時有）、《鄉愁》，用傳統藝術共話兩岸情誼。

中新社報導，卓聖翔自7歲起便與南音結緣，如今雖已步入耄耋之年，卻依然堅守著對南音的熱愛。2009年，他選擇在廈門翔安定居，積極推動兩岸南音文化交流。今年，他成為國家級非物質文化遺產代表性項目南音代表性傳承人，是首位獲此殊榮的台胞。

演出中，卓聖翔橫抱南音琵琶，指尖輕撥琴弦，將情感融入樂聲。當南音《鄉愁》演奏至高潮時，他不禁憶起自己的母親。他說，南音《鄉愁》於今年完成創作，其靈感源於余光中的經典詩作《鄉愁》。余光中祖籍福建泉州永春縣，自己今年循著詩人的足跡前往永春參訪，並受永春縣五里街中心小學負責人所托，完成了這首南音作品。

「鄉愁連著兩岸同胞情。」卓聖翔感慨道，這首南音《鄉愁》以獨特的藝術形式喚起共鳴，目前已在泉州、廈門等地廣泛傳播。

這場演出是福建省藝術館推出的「周末戲相逢非遺正青春」主題展演活動之一。活動上，國家級非物質文化遺產代表性項目歌仔戲代表性傳承人莊海蓉與搭檔演出的歌仔戲《十八相送》引得眾人拍手叫好。在三坊七巷遊覽的市民和遊客也紛紛被悠揚古韻吸引。

「通過這樣的展演活動，能夠讓更多人感受到歌仔戲的獨特魅力。」莊海蓉表示，歌仔戲作為中國三百多個劇種當中唯一由兩岸共同孕育的「姐妹花」劇種，承載著深厚的文化底蘊，是兩岸民眾的情感紐帶。期待兩岸歌仔戲藝人攜手努力，推動這一傳統藝術形式的傳承和發展。