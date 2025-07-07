疑似熱死人之後 青島、煙台兩大學開始裝冷氣機

持續高溫之下，山東青島大學一宿舍管理員在值班室昏迷後不幸離世，有網友爆料是酷暑所致。隨後又傳出青島大學開始安裝空調機（兼有冷氣暖氣）的消息，導致更多網友猜測兩者之間的聯繫，輿論不斷發酵。

但據極目新聞報導，青島大學本有計畫為每個學生宿舍配備空調機，與宿舍管理員不幸身亡事件無關。

青島大學後勤管理處接線工作人員表示，學校有給學生公寓在暑期安裝空調的計畫，具體施工進度暫不清楚。但安裝空調的計畫之前就有，今年上半年就在跟進，不是因宿管大爺不幸身亡事件發生才裝的。

頗受關注的宿管大爺6日一早被發現在值班室昏迷，但具體離世原因，校方在7日凌晨所發聲明中說，還在調查中。

此外，山東的另一所大學煙台南山學院星期一也在微博上發通知稱，為應對高溫天氣，學校已安排專項資金，啟動線路改造和宿舍空調安裝工程。同時，學校採取多項措施開展防暑降溫工作。

評論區有大陸網友稱，南山學院的學生此前因高溫天氣被迫去飯店或者圖書館過夜，還有學生因高溫中暑。

大陸多地高溫仍在持續。大陸中央氣象台星期一上午6時繼續發布高溫黃色預警，華北南部、黃淮、江淮、江漢、江南大部、重慶東部、華南大部以及新疆南疆盆地和吐魯番等地有35攝氏度以上的高溫天氣。

其中，新疆南疆盆地和吐魯番、河南大部、山東中西部、安徽、江蘇、湖北大部、湖南東部和北部、江西、福建南部等地部分地區最高氣溫在37至39攝氏度之間，新疆吐魯番盆地、山東西南部等地局地可達40攝氏度以上。