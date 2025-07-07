甘肅幼童血鉛異常 74份報告有70人含量超標

甘肅省天水市一幼兒園違規使用添加劑導致幼兒血鉛含量異常。據報導，74份檢驗報告中有70人血鉛超標。西安市中心醫院今天已對所有來檢驗的幼兒發放結果，為防止家長聚集，院方還刻意選在不同地點發放。

天水市麥積區衛生健康局3日發布幼兒園孩童血鉛異常事件。據媒體報導，出事的是褐石培心幼兒園，出事後許多家長帶著孩子到陝西省西安市就醫。

極目新聞報導，7日上午，所有在西安市中心醫院血檢的天水幼兒園幼兒的檢驗結果都已發放。多名家長稱，檢驗報告「在不同地方發的，為了防止聚集」。

許多家長拿到血鉛檢驗報告後就直接辦理了住院手續。醫院裡的外科樓已經騰出多個病房。

據報導，天水方面召集幼兒家長開過一次通報會，會上透露，抽檢的三色棗發糕和玉米腸捲樣本添加劑超標。

根據該媒體6日蒐集到在西安市中心醫院血檢的74名幼兒血鉛檢驗報告單，其中70名幼兒血鉛超標、4名幼兒血鉛正常。血鉛未超標的4名幼兒都沒有在褐石培心幼兒園就讀。

報告單顯示，兒童血鉛正常參考值應小於每升100微克。血鉛超標的70名幼兒中，有3人更大於每升500微克。