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丹娜絲遠離 氣象署下午5點半解除海上颱風警報

颱風丹娜絲侵台後轉撲大陸 浙江福建啟動防颱措施

中央社／ 台北7日電

颱風丹娜絲侵襲台灣後，可能侵襲中國東南沿海，福建沿海各地昨天已感受到其風雨及大浪。中國氣象單位預測，丹娜絲可能於8日午後在浙江南部到福建北部間登陸，中國中央及浙江、福建先後發布預警措施，並停駛海上客貨輪，漁船也靠岸避風。

綜合央視新聞等媒體報導，中國自然資源部評估，受丹娜絲影響，未來3天浙江、福建大部地區有中到大雨，部分地區並有豪雨到大豪雨，浙江東南部、福建東北部發生地質災害的風險較高，該部遂在今早9時啟動地質災害防禦4級響應，並派遣司局級主管帶隊的工作組前往兩省指導防範作業。

中國中央氣象台預測，丹娜絲雖然強度持續減弱，但仍可能在8日早晨從東北轉向西南方向，朝中國沿海前進，預料颱風中心將於8日下午到晚間在浙江台州與福建福州之間沿海登陸，登陸時最大風力可達8到9級。屆時，浙江、福建風雨將逐漸增強。

此外，丹娜絲登陸後可能減弱為熱帶性低氣壓，但其殘餘環流可能會維持較長時間，使江南、華南地區在9至11日間從東向西出現較強降雨。

為因應丹娜絲來襲，福建省截至6日中午12時，沿海已有76條海上客運航線、193艘客渡船停航，其中廈金、泉金、兩馬、黃馬等4條兩岸「小三通」客運航線全部停航。福建省海洋與漁業部門已啟動漁業防颱風3級應急響應，福建全省漁船及養殖漁排人員已全部撤離上岸。

至於可能首當其衝的浙江，浙江省防指已於今天上午10時，將防颱風應急響應提升至3級。而浙江省水利廳、省氣象局今早並聯合發布山洪災害預警，要求各地水利部門密切關注天氣形勢及雨水情變化，及時向有關鄉鎮、村發布預警。而浙江海事局也在今早8時啟動南區2級防颱應急響應，

此外，中國鐵路南昌局集團有限公司6日晚間6時起啟動福廈高鐵、福廈鐵路、溫福鐵路、福平鐵路、衢寧鐵路等部分區段防洪防颱風3級應急響應，並停駛今天途經福平鐵路福州南至平潭、溫福鐵路福鼎至福州南、衢寧鐵路松溪至寧德間的列車。

福建 颱風

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