疑先為插隊者結帳惹顧客不滿...店員下跪道歉 網友：日韓劇看太多

有網友反映，大陸零食品牌「好想來」一門市內，收銀員疑先為插隊的顧客結賬，導致另一名正在排隊的顧客不滿，收銀員最後要下跪賠個不是。

大陸傳媒報導，事發於7月5日，江蘇連雲港海州區「好想來」新海雲谷店。事發門市的老闆稱，經初步調查，事因是顧客排隊結賬時與店員發生爭執，顧客要求店員道歉。事發後，該顧客未投訴，該店員工作正常，店方已安撫店員情緒。

好想來品牌歸屬於上市公司萬辰集團。《南方都市報》報導，7月6日晚，萬辰集團相關負責人稱，已經調取事發門市的閉路電視紀錄，並與該店店長溝通，了解事情經過。另外，好想來已翻查監控紀錄，品牌方會先安撫當事店員的情緒，並會妥善處理此事。

7月6日中午，店員下跪道歉的影片已經被刪除，但相關圖片仍在社交平台上廣傳，並引起網友熱議，「這個顧客日韓劇看多了吧？」、「打份工而已，沒必要的，東家不打打西家」，「得饒人處且饒人」。另有人理性分析，「最好搞清楚到底是顧客不近人情無理取鬧，還是店員搞一哭二鬧三上吊博同情」、「給插隊的顧客先結賬，那我覺得守序的顧客讓收銀員道歉沒問題。至於為什麽用下跪這麽極端的方式道歉，這家店鋪對店員的培訓方式肯定也存在問題」。

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文章授權轉載自《香港01》