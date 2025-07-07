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太熱又沒冷氣 青島大學宿管人員疑中暑死亡

中央社／ 台北7日電

中國多地高溫持續。山東省青島大學一名宿舍管理人員疑因中暑離世，校方今天表示，具體原因正在調查中。有工作人員說，學校已經完成空調安裝招標，宿舍區的空調暑假就會開始安裝。

6日，有網友爆料說，青島大學一名宿管人員被發現在值班室昏迷，送醫後搶救無效去世，相關話題衝上社群平台微博熱搜。

不少網友發文說，這名宿管人員離世「與高溫天氣有關」，並指「值班室沒有安裝空調」，質疑「算不算工傷」。

今天凌晨，青島大學透過微博發布情況說明。表示6日早上這名物業工作人員在值班室被發現身體情況異常，急救人員抵達現場確認該人員已不幸離世。經公安機關調查，初步排除刑事案件可能，具體原因正在調查中。

校方表示，積極配合有關部門調查，並做好善後工作。

不只值班室，青島大學宿舍沒有空調，近年在網上頻遭學生抱怨，認為校方有錢辦活動，卻不願意花錢裝冷氣。

大風新聞6日報導，青島大學的後勤管理處人員說，該校宿舍今年暑假開始安裝空調，有些地方已經開始施工了。該校總值班室則回應，很多辦公室都裝了空調，「宿舍那邊，我們學校已經都招完標了，馬上就裝了。」

青島氣象部門5日曾發布，青島高溫天氣進入鼎盛階段，青島膠州市、萊西市和平度市多地發布高溫紅色預警信號，有街道最高氣溫達40攝氏度以上。

中新社報導，中國7月以來多地高溫，35攝氏度以上覆蓋面積超過200萬平方公里，多地超40攝氏度，山東半島北部等局地超40攝氏度。

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