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李強伴手禮 陸擬解除巴西雞肉進口限制

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸國務院總理李強5日會見巴西總統魯拉後傳出，中國正研究盡快解除對巴西雞肉進口限制。圖為雲南昆明一家超市內，民眾正在選購雞肉。（中新社）
大陸國務院總理李強5日會見巴西總統魯拉後傳出，中國正研究盡快解除對巴西雞肉進口限制。圖為雲南昆明一家超市內，民眾正在選購雞肉。（中新社）

中國大陸早前因巴西禽流感疫情暫停進口該國雞肉，據路透報導，巴西農業和畜牧業部部長法瓦羅（Carlos Fávaro）6日表示，中國正研究盡快解除對巴西雞肉進口限制。

法瓦羅在巴西里約熱內盧舉行的金磚國家峰會上透露，巴西總統魯拉在與大陸國務院總理李強會談時提及了這一議題。

法瓦羅透露，李強表示，中國目前正「快速研究相關協議，以恢復禽肉採購」。不過，雙方未討論解除禁令的具體時間表。

今年5月，巴西南部南里約格朗德州蒙特內格羅市一家商品種禽場發生H5N1亞型高致病性禽流感疫情。這是巴西首次報告商業養殖場出現高致病性禽流感疫情。

5月29日，中國海關總署、農業農村部公告，為防止疫情傳入，保護中國畜牧業安全和生物安全，禁止直接或間接從巴西輸入禽及相關產品；禁止寄遞或攜帶來自巴西的禽及相關產品入境，一經發現一律作退回或銷毀處理；對來自巴西的進境船舶、航空器等運輸工具上卸下的動植物性廢棄物、泔水等，一律在海關的監督下作除害處理，不得擅自拋棄；對邊防檢查等部門截獲的非法入境的來自巴西的禽及相關產品，一律在海關的監督下作銷毀處理。

大陸網路媒體《觀察者網》引述巴西動物蛋白協會（ABPA）的數據指出，中國是巴西雞肉的主要進口國，2024年共進口56.2萬噸，占巴西雞肉總出口量的逾10%。

法瓦羅稱，在禽流感疫情暴發後，超20個國家實施了禁令，巴西正努力恢復禽類產品正常出口。6月下旬，世界動物衛生組織宣布巴西本輪高致病性禽流感疫情已經結束，此後多數限制措施已被取消。

上周，巴西農業部宣布又有7個國家解除了進口限制，目前仍維持禁令的國家包括中國、馬來西亞和秘魯等9個國家。

巴西約占全球家禽出口的四分之一，此次疫情令巴西家禽出口遭受影響。根據巴西政府的數據，6月新鮮雞肉出貨量降至31.4萬噸，年比減少23%。

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