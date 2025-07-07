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丹娜絲強襲！高鐵今午12時前「台中至左營暫停營運」 全天只開自由座

颱風首登陸嘉義創紀錄！強風猛轟破壞力驚人 水塔招牌紅綠燈掉落

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撞中央山脈出海後 陸預測丹娜絲明日午後登陸閩浙

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸中央氣象台預估，丹娜絲颱風8日下午到夜間將在浙江台州至福建福州一帶沿海登陸。（圖／取自大陸中央氣象台官網）
大陸中央氣象台預估，丹娜絲颱風8日下午到夜間將在浙江台州至福建福州一帶沿海登陸。（圖／取自大陸中央氣象台官網）

丹娜絲颱風6日晚間11時40分登陸嘉義布袋，幾乎直撞中央山脈後已於今晨6時左右於桃園、新竹交界附近出海。大陸中央氣象台預估，丹娜絲明天早晨起將轉向西偏南方向移動，逐漸向浙江台州至福建福州一帶沿海靠近，並於8日下午到夜間在上述沿海登陸。

據央視新聞報導，隨著丹娜絲臨近，為確保鐵路運輸安全，中國鐵路南昌局集團有限公司宣布，停運7月7日途經福平鐵路福州南至平潭、溫福鐵路福鼎至福州南、衢寧鐵路松溪至寧德間運行，以及7日當天9時前途經福廈高鐵和福廈鐵路福州南至廈門北間運行的全部旅客列車。

根據大陸中央氣象台7日6時發布的颱風黃色預警，丹娜絲今日5時位於浙閩交界南偏東方約235公里的海面上，中心附近最大風力有12級（33米/秒），中心最低氣壓為970百帕，七級風圈半徑150至180公里，十級風圈半徑20至30公里。

預計丹娜絲將以每小時15至20公里的速度向北偏東方向移動，強度逐漸減弱。8日早晨起轉向西偏南方向移動，逐漸向浙江台州至福建福州一帶沿海靠近，並於8日下午到夜間在上述沿海登陸。

受丹娜絲颱風影響，7日8時至8日8時，東海西南部、台灣海峽北部、台灣以東洋面部分海域風力有9至10級，陣風11至12級，丹娜絲中心經過的附近海域風力可達11至12級、陣風13至14級。

此外，浙江東部、台灣等地部分地區將有大到暴雨，其中，浙江東部部分地區有大暴雨（100～180毫米）。

丹娜絲颱風 暴雨 福建

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