愛鳥之城 四川德陽旌湖迎近千水鳥

夏日炎炎，一直被視為冬候鳥「越冬天堂」的四川省德陽市，又因一群「新住戶」的到來而顯得格外熱鬧。當地的旌湖不僅有綠頭鴨、斑嘴鴨、黑水雞等冬候鳥留下築巢繁育，更吸引了黃葦鳽、栗葦鳽、紅胸田雞等夏候鳥前來安家，白鷺、夜鷺、大白鷺、蒼鷺、綠鷺等鷺鳥也紛紛加入。近千隻各類水鳥齊聚，讓旌湖成了生機勃勃的鳥類「幼稚園」。

「你看那窩小鴨子已經會撲翅膀了！」愛鳥人士告訴記者，從今年4月起，旌湖的鳥島就進入了「迎新季」，大批野生鳥類陸續在此孵化雛鳥。這些「德陽籍」雛鳥的父母有不少是冬候鳥，也有數量不斷攀升的夏候鳥種群，就連大陸二級保護動物彩鷸也來旌湖育雛。這些在旌湖出生的小雛鳥時常跟在雌鳥身後覓食，萌態十足，成為鳥友和攝影師鏡頭裡的「明星寶寶」。

作為大陸西部著名的「愛鳥之城」，近年來，冬天去德陽觀鳥已經是很多愛鳥人士和攝影愛好者的共識。如今，隨著候鳥陸續在當地「安家」，夏季觀鳥正在成為當地新的「城市名片」，吸引了四川省內及周邊眾多鳥友前來觀賞。「生態環境好、市民保護意識強，所以夏季才能看到這麼多鳥兒。鳥多了，旌湖熱鬧，就更有生機和活力！」當地愛鳥護鳥志願者感慨道。