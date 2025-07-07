愛鳥之城 四川德陽旌湖迎近千水鳥

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
斑嘴鴨一家悠閒出遊。本報德陽傳真
斑嘴鴨一家悠閒出遊。本報德陽傳真

夏日炎炎，一直被視為冬候鳥「越冬天堂」的四川省德陽市，又因一群「新住戶」的到來而顯得格外熱鬧。當地的旌湖不僅有綠頭鴨、斑嘴鴨、黑水雞等冬候鳥留下築巢繁育，更吸引了黃葦鳽、栗葦鳽、紅胸田雞等夏候鳥前來安家，白鷺、夜鷺、大白鷺、蒼鷺、綠鷺等鷺鳥也紛紛加入。近千隻各類水鳥齊聚，讓旌湖成了生機勃勃的鳥類「幼稚園」。

「你看那窩小鴨子已經會撲翅膀了！」愛鳥人士告訴記者，從今年4月起，旌湖的鳥島就進入了「迎新季」，大批野生鳥類陸續在此孵化雛鳥。這些「德陽籍」雛鳥的父母有不少是冬候鳥，也有數量不斷攀升的夏候鳥種群，就連大陸二級保護動物彩鷸也來旌湖育雛。這些在旌湖出生的小雛鳥時常跟在雌鳥身後覓食，萌態十足，成為鳥友和攝影師鏡頭裡的「明星寶寶」。

作為大陸西部著名的「愛鳥之城」，近年來，冬天去德陽觀鳥已經是很多愛鳥人士和攝影愛好者的共識。如今，隨著候鳥陸續在當地「安家」，夏季觀鳥正在成為當地新的「城市名片」，吸引了四川省內及周邊眾多鳥友前來觀賞。「生態環境好、市民保護意識強，所以夏季才能看到這麼多鳥兒。鳥多了，旌湖熱鬧，就更有生機和活力！」當地愛鳥護鳥志願者感慨道。

住戶 攝影師 父母

延伸閱讀

VR穿越三星堆 無錫掀德陽熱

上海光伏展 德陽造技術亮相

「又白幹」…高考釘子戶梁實 第29次成績差本科線13分

一帶一路科技交流大會 德陽高端裝備 驚豔亮相

相關新聞

家門口殺死「蟑螂」…鄰居跳出來怒轟：那是我的寵物！

據湖北日報旗下新媒體《極目新聞》報導，杭州一小區住戶楊某在家門口發現疑似蟑螂的蹤跡，馬上拿出殺蟲劑狂噴，沒想到這竟然是鄰...

生日蛋糕送錯桌！陌生女吃光還做1事「超沒品」 網怒：這麼厚臉皮

吃掉別人精心準備的生日蛋糕，竟還恣意取樂？近日有網友在社交平台發帖，稱準備了生日蛋糕到餐廳為友人慶生，然而店員卻誤把蛋糕送給另一桌食客。該桌年輕女生不但沒有提醒餐廳送錯蛋糕…

陸發布2025十大前沿科學問題 颱風路徑、暗能量皆入列

中國科協在6日舉行的第27屆中國科協年會主論壇上，發布了2025重大科學問題、工程技術難題和產業技術問題。其中，颱風路徑...

北京「新三樣」 成老外購物新寵

隨著優化離境退稅新政實施，愈來愈多外國遊客專程到北京「買買買」。如今，老外不只愛買絲綢、茶葉、瓷器等「老三樣」，小家電、...

沙縣短劇創作營 孵化Z世代作品

隨著全球短劇市場爆發性成長，2024年中國大陸短劇規模突破500億人民幣，台商優市網憑藉華人媒體優勢，正式宣布於福建沙縣...

愛鳥之城 四川德陽旌湖迎近千水鳥

夏日炎炎，一直被視為冬候鳥「越冬天堂」的四川省德陽市，又因一群「新住戶」的到來而顯得格外熱鬧。當地的旌湖不僅有綠頭鴨、斑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。