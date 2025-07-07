沙縣短劇創作營 孵化Z世代作品

聯合報／ 林昉柔／沙縣報導
台商優市網於福建沙縣啟動「2025短劇創作訓練實習營」，圖為台灣學員與導師合影。林昉柔／攝影
台商優市網於福建沙縣啟動「2025短劇創作訓練實習營」，圖為台灣學員與導師合影。林昉柔／攝影

隨著全球短劇市場爆發性成長，2024年中國大陸短劇規模突破500億人民幣，台商優市網憑藉華人媒體優勢，正式宣布於福建沙縣啟動「2025短劇創作訓練實習營」，30名台灣大學生透過一個月沉浸式在地培訓，由台灣與沙縣新銳導演陪跑，孵化4部具沙縣特色的短劇作品，開拓華流Z世代創作。

「網劇的崛起是一個不可避免的趨勢。」擔任本次實訓導師的台灣導演張書瑋表示，由於智慧手機的普及，觀看影片的習慣，大多數人會選擇「直式」觀看；近年，在社會大環境的影響下，讓短劇更深植人們的生活中，「台灣學生透過實訓來到沙縣，這個充滿文化特色的地方學習創作短劇，是非常難得的機會。」同時，張書瑋也鼓勵學生們學習新的影視創作技能，能夠對未來的道路幫助良多。

出身沙縣的大陸新銳導演季超作為本次營隊的導師之一，他認為現在短劇創作的時代背景之下，更看重的是青年人的奇思妙想，非常期待台灣學生的創作，希望學生們能去挖掘沙縣小吃文化，「我覺得他們應該都會有非常多的創意，和大陸學生有不同的想法。」

啟動儀式上，台灣大學生組成4組隊伍並抽取「短劇元素」，為本次創作帶來更多挑戰。

來自聯合大學的陳同學表示，在大陸社群平台上會看到很多短劇，但沒有實際參與過短劇拍攝，所以期待這次能夠有實際拍攝經歷，「我傾向拍攝與沙縣消防有關的短劇，並把指定元素大同電鍋融入其中，將兩者結合找出其中的關聯點。」

參與本次實訓、來自高雄樹德科技大學陳同學表示，每次看到短劇都會想拍攝的幕後都會用怎樣的技巧進行，所以想透過這次營隊深入了解，這是第一次來到沙縣，拍攝短劇的話，需要多參訪，多觀察，看沙縣有什麼地方真正能勾起拍攝的慾望，才能全身心投入創作。

「短劇是內容變現最快的新載體。」華青媒新媒體實驗室執行長Liza表示，本次短劇創作訓練實習營，集結台灣創作影視青年人才與沙縣在地文旅資源、產業鏈，聯合台灣與沙縣新銳導演，打造「從創作到孵化」的實訓計畫，結合沙縣小吃文化IP、消防救援實訓基地與沙縣足球運動，讓學員作品兼具商業潛力與文化傳播力。

台灣大學 小吃 影視

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