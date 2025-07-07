北京「新三樣」 成老外購物新寵

隨著優化離境退稅新政實施，愈來愈多外國遊客專程到北京「買買買」。如今，老外不只愛買絲綢、茶葉、瓷器等「老三樣」，小家電、無人機、文創潮玩等「新三樣」也很搶手。

周五晚上，在王府井工美大廈內，一對來自瑞士的夫婦正在挑選木梳。「上面的圖案很有東方韻味，不僅能日常使用，也是藝術品。」夫婦倆挑選了近10款木梳，打算回國後送給親朋好友。結帳時，收銀員還為他們開具了退稅申請單。

在百貨大樓一層的故宮文具店，鳳冠冰箱貼、用故宮元素印刷的筆記本吸引外國遊客駐足。極具中國特色文創產品成為外國遊客的「搶手貨」。這些單價幾十元的商品也可以享受離境退稅。

從中國製造到中國智造，外國遊客的購物偏好也在悄然變化。體現中國科技實力的無人機、小家電、手機等電子產品成為老外的新寵。

晚上8點，大疆國貿店二層響起無人機飛行的嗡嗡聲，店內超一半顧客都是外國遊客。一位來自歐洲的外國遊客正操作遙控器試飛。體驗5分鐘後，他決定買下這款機器。另一邊的櫃檯前，幾位來自墨西哥的小夥兒已經選購好無人機，正等待工作人員開發票。

來自墨西哥的Sebastian說，他的朋友曾在墨西哥本地的商店購買了一台大疆無人機，自己使用後覺得很好玩，「沒想到，這裡的售價比墨西哥當地更便宜不說，還能享受9%的退稅。」

大疆國貿店店長郭紹剛介紹，目前每天都有至少兩三筆離境退稅訂單，無人機最多的一天開了13單。「除了無人機，運動相機等設備也很受歡迎。」

周末，在三里屯太古里，一位南韓遊客在小米之家手機櫃檯前駐足，在詢問了拍照性能、對比了夜景效果的各種細節後，購買了一支小米手機。隨後，這位南韓遊客又選購了無線降噪耳機、米家檯燈和充電寶。「我很喜歡小米品牌，身邊很多朋友都在用！」他興奮地說。

小米之家門店店長劉明輝介紹：「周末及節假日，店裡一天就能迎來兩三百名老外。」他說，外國遊客最愛買的產品當屬性價比高、功能新穎的小家電，無線洗車機、電動螺絲刀、電動牙刷、吹風機等賣得最好。