來勢洶洶！ 大陸預測「丹娜絲」颱風今夜登陸台灣

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸中央氣象台6日18時繼續發布颱風黃色警報指，今年第4號颱風「丹娜絲」已於6日下午17時加強，預測「丹娜絲」將以每小時15至20公里的速度向北偏東方向移動，即將於今天夜間在台灣島西部一帶沿海登陸（13級，38至40米/秒）。（圖／取自大陸中央氣象台官網）
大陸中央氣象台6日18時繼續發布颱風黃色警報指，今年第4號颱風「丹娜絲」已於6日下午17時加強，預測「丹娜絲」將以每小時15至20公里的速度向北偏東方向移動，即將於今天夜間在台灣島西部一帶沿海登陸（13級，38至40米/秒）。（圖／取自大陸中央氣象台官網）

「丹娜絲」颱風來襲，根據大陸中央氣象台6日傍晚18時發布的颱風預警，預計「丹娜絲」將以每小時15至20公里的速度向北偏東方向移動，並將於今天夜間在台灣島西部一帶沿海登陸（13級，38至40公尺/秒，颱風級），7日早晨移入東海南部海面，先向東北方向移動，強度逐漸減弱。

大陸中央氣象台6日18時繼續發布颱風黃色警報指，今年第4號颱風「丹娜絲」已於6日下午17時加強，其中心位於台灣高雄西偏南方向大約115公里的台灣海峽南部海面上，就是北緯22.4度、東經119. 2度，中心附近最大風力有14級（42公尺/秒），中心最低氣壓為955百帕，七級風圈半徑150至200公里，十級風圈半徑50至60公里，十二級風圈半徑20至30公里。

大陸中央氣象台預測，「丹娜絲」將以每小時15至20公里的速度向北偏東方向移動，即將於今天夜間在台灣島西部一帶沿海登陸（13級，38至40米/秒），7日早晨移入東海南部海面，先向東北方向移動，強度逐漸向南帶；8日早上起向偏西轉西南方向移動，強度有可能再度加強，並向福建北部至浙江南部一帶沿海靠近。

此外，6日20時至7日20時，南海東部及南部的部分海域、台灣海峽、台灣以東洋面、巴士海峽、東海西南部及釣魚台附近海域、廣東東部沿海、福建沿海、浙江沿海、台灣島沿海將有6至8級大風，陣風9至10級，其中南海東北部、東海西南部的部分海域、台灣海峽、台灣以東洋面、巴士海峽北部、台灣島沿海的風力有9至11級，陣風12至13級，「丹娜絲」中心經過的附近海域或地區風力可達12至14級、陣風15至16級。

另，就降水方面，大陸中央氣象台表示，6日20時至7日20時，廣東東部、福建東北部、浙江東南部、台灣島等地部分地區有大到暴雨，其中，浙江南部沿海、台灣島中南部等地部分地區有大暴雨，台灣島南部局地特大暴雨（250至280毫米）。

「丹娜絲」颱風來襲，根據大陸中央氣象台6日傍晚18時發布的颱風預警，預計「丹娜絲」將以每小時15至20公里的速度向北偏東方向移動，並將於今天夜間在台灣島西部一帶沿海登陸（13級，38至40公尺/秒）。（圖／取自大陸中央氣象台官網）
「丹娜絲」颱風來襲，根據大陸中央氣象台6日傍晚18時發布的颱風預警，預計「丹娜絲」將以每小時15至20公里的速度向北偏東方向移動，並將於今天夜間在台灣島西部一帶沿海登陸（13級，38至40公尺/秒）。（圖／取自大陸中央氣象台官網）

丹娜絲颱風 台灣海峽 暴雨 警報

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