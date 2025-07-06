北京學者胡泳談長照 強調從照護學習與死亡共存

北京大學教授胡泳過去因其照顧罹患重度阿茲海默症母親的文章，使長照議題受到中國民間熱議。他今天在一場講座上表示，照護不是讓「秩序恢復」，是讓人從中與死亡、失能共同生活；他並呼籲全面改造中國基礎設施因應老年人需求。

題為「將死亡帶回生活」的展覽日前在北京798藝術區的MACA藝術中心登場，並在今天舉辦講座，由北京大學新聞與傳播學院教授胡泳、長沙市「蝴蝶之家兒童舒緩護理中心」理事長符曉莉發表演講。

這場講座約有50多名民眾參加，並有民眾帶著父母親一起來聽這場與死亡議題相關的講座，促進與家人之間的討論。

胡泳過去有3年的時間照顧患有重度阿茲海默症母親，在這當中開始關注照護及生死教育議題。去年4月，關於他照顧母親的相關文章在網路上引起網友共鳴，也帶動中國民間對長照議題的討論。

胡泳今天在演講中表示，從父母的事件中體驗到死亡，也感受到悲傷、哀悼的情緒，並認為哀悼是人生中很重要的部分，家人的離世或許是每個人的「死亡練習」。

他表示，現在的年輕人有「技術性照顧幻想」，即傾向把照護任務交給AI和設備，避免「脆弱身體」的干擾，將死亡和失能從公共生活中剝離。但照護這件事不是讓「秩序恢復」，而是讓人從中與無法掌控的死亡、失能、哀悼共同生活。

有民眾表示，自己也是在照顧患有阿茲海默症的家人，向胡泳提問如何更好地面對。胡泳回應，除了多休息及透過書籍、電影尋找心理支柱外，也可以多使用社區的「喘息服務」，或與有相同經歷的人交流。

他提到，現在有患者家屬聯誼會等相關的微信群組，在群裡會有很多人提問，彼此會互相建議及提供協助。

胡泳也提到，因為一些限制，相關議題沒有變成具體的制度安排與公眾支持，中國是高齡化社會，應重視「照顧基礎設施」。如未來老年人數增加，機場需要針對老年人做全面改造，包括多設立平移的手扶梯、增加扶手，中國大量的基礎設施應圍繞老年人重新改造。

符曉莉則介紹重症兒童家庭得面臨經濟窘迫、無專業照護機構、精神情緒壓力等問題，而其機構提供兒童舒緩照護，15年來照顧了200多名重症兒童。她說。與安寧療護的差別主要在於，舒緩照護是提供給病情危重但非臨終期人群，提供更有計劃、全方位的陪伴式照護。

「將死亡帶回生活」展覽期間為6月28日至8月17日。該展覽聚焦死亡議題，匯聚藝術界、人類學界等21位創作者的作品，呈現個體生命經驗與社會、文化及公共領域中死亡議題之間的關聯。由北京清華大學社會科學學院醫學社會學研究中心發起，北京清華大學社會科學學院教授景軍擔任學術指導，周雯靜與岳明月擔任策展人。