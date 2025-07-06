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家門口殺死「蟑螂」…鄰居跳出來怒轟：那是我的寵物！

聯合報／ 大陸中心／即時報導
小孟養了兩隻寵物螳螂，分別裝在兩個帶蓋子的塑膠盒，結果被鄰居當成蟑螂給殺死了。（圖／取自《極目新聞》）
小孟養了兩隻寵物螳螂，分別裝在兩個帶蓋子的塑膠盒，結果被鄰居當成蟑螂給殺死了。（圖／取自《極目新聞》）

據湖北日報旗下新媒體《極目新聞》報導，杭州一小區住戶楊某在家門口發現疑似蟑螂的蹤跡，馬上拿出殺蟲劑狂噴，沒想到這竟然是鄰居小孟的寵物螳螂。兩人因此發生激烈爭執，後經民警調解，楊某向小孟賠償人民幣400元（約合新台幣1,680元），兩人達成和解。

《極目新聞》記者將小孟的「寵物」照片發給一家異寵店老板，老闆一眼斷定：「這個確認是螳螂，只要喜歡，螞蟻也可以作為寵物的。」

浙江省林業局森林資源監測中心一名王姓研究員表示，這幾年把螳螂、蟑螂等昆蟲當作寵物來養，已經不是新鮮事，至少大陸在20多年前就出現了，它們屬於「異寵」，即有別於小貓、小狗等傳統寵物。

「小孟養的是魔花螳螂，是一種原產於非洲的常見寵物螳螂品種。」王姓研究員指出，作為寵物養的螳螂基本都是國外品種，因不在大陸《國家重點保護野生動物名錄》和《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》（CITES）之中，因此飼養這種螳螂並不違法。

《極目新聞》指出，在大陸社交平台上，確實也有不少網友選擇蟑螂當作寵物，涉及品種包括馬達加斯加發聲蟑螂、黑馬島蟑螂、杜比亞蟑螂等等。

王姓研究員說，對於蟑螂，大家日常接觸比較多的是德國小蠊和美洲大蠊，它們是入侵物種，對人類影響很大，並且會大量繁殖，它們可以爬各種光滑的表面，逃逸可能性很大，跟人類在一起會傳播細菌疾病。

「但其他大部分蟑螂都是充當分解者的角色，會吃大自然裡的枯枝敗葉、腐爛的水果等，我們中國也有幾千種原生的蟑螂。」王老師說，作為寵物蟑螂，大家一般會選擇無法攀爬光滑表面、不會逃逸的品種。這種蟑螂也不存在生物入侵問題，不會造成環境危害。

但因浙江緯度較高，這些寵物離開原生環境，飼養者需要通過硬體設施模仿原生環境，只有濕度、溫度和穩定性等多方面符合條件才能養活，因此要繁殖並不容易。而且昆蟲類的寵物遠比小貓、小狗這些哺乳類動物的病菌傳播率要低，它們幾乎沒有人畜共患的疾病，也不會主動攻擊人類。

在大陸購物平台上確實可以找到有店家在賣蟑螂當寵物。（圖／取自淘寶）
在大陸購物平台上確實可以找到有店家在賣蟑螂當寵物。（圖／取自淘寶）

寵物 蟑螂

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