陸發布2025十大前沿科學問題 颱風路徑、暗能量皆入列

中國科協在6日舉行的第27屆中國科協年會主論壇上，發布了2025重大科學問題、工程技術難題和產業技術問題。其中，颱風路徑異常與強度突變、暗能量等都入列。

據了解，本年度徵集發布活動由80家大陸全國學會共同組織。經過兩個階段的嚴格篩選，最終由23位戰略科學家組成的終選學術委員會，基於問題的前沿性、引領性、創新性和戰略性，評選出10個前沿科學問題、10個工程技術難題和10個產業技術問題。

根據中國科協發布的十大前沿科學問題為：流形的拓撲和幾何分類；希格斯粒子性質和質量起源；準金屬替代過渡金屬用於精準合成與催化反應的可行性研究；颱風路徑異常與強度突變；宏觀生態系統空間格局形成機理與系統間相互作用機制；基於密碼學視角的人工智能安全新理論和防護體系；多維度、可重構超分子機器組裝；暗能量與哈勃常數危機；作物野生近緣種在提升栽培種抗逆特性的育種潛力；人體微生態與宿主的交互調控機制。

其中引發關注的有颱風路徑異常，中國科協指出，颱風生成及生成之後的強度、結構和路徑之間的相互作用機制是颱風研究的熱點，也是全球颱風研究和預報長期存在的難點和挑戰。如果能夠突破，技術上將提高颱風異常路徑的預報能力，改進颱風強度變化的預測準確度，強化颱風精細結構的預報水平，提升氣候變化背景下颱風活動的預測能力。

在暗能量部分，中國科協稱，該問題的研究突破將帶動中國大規模巡天望遠鏡技術、精密測量儀器與高性能計算平台的自主創新發展，極大提升基礎科學研究能力，並顯著促進相關技術在遙感測繪、精密光學製造、數據科學等關鍵產業領域的廣泛應用。

此外，中國科協也公布十大工程技術難題：複雜模型的設計-仿真-製造一體化算法與理論；深海規模化採礦裝備與環境擾動抑制；區域地表水-地下水-再生水-外調水-海水協同利用與治理技術；面向通信與智能融合的智簡網絡技術體系；生物製造複雜器官；煤炭與共伴生能源資源一體化開發技術；新一代低能耗低成本碳捕集與封存技術；先進航空機載系統能量綜合與智能管理；大宗食品原料及高值配料的生物製造技術；建立基於臨床和多組學大數據的新藥研發體系等。

同時也公布十大產業技術問題：突破大型及超大型海水淡化工程高端裝備進口瓶頸；超超臨界汽輪機葉片抗氧化性能提升；面向深空資源開發的自主採礦關鍵科學與技術問題研究；面向產業的智能無人系統自主能力評測系統建設；晶片間高速光互連（光-I/O）技術產業落地；衰老狀態下再生生物材料開發；實現能源電力「安全-低碳-經濟」綜合平衡的路徑；衛星遙感數據的智能化處理與產業化應用；基於合成生物學與AI驅動的智能響應病蟲害生物疫苗；腦功能評估與腦機智能閉環干預等。