生日蛋糕送錯桌！陌生女吃光還做1事「超沒品」 網怒：這麼厚臉皮

吃掉別人精心準備的生日蛋糕，竟還恣意取樂？近日有網友在社交平台發帖，稱準備了生日蛋糕到餐廳為友人慶生，然而店員卻誤把蛋糕送給另一桌食客。該桌年輕女生不但沒有提醒餐廳送錯蛋糕，反而大快朵頤享用起來，事後還故意走近取笑事主等人。

事主指能體諒店員「服務業很難做」，且餐廳發現弄錯後馬上賠償了蛋糕費用，經理也重新買了蛋糕作補償，故不會追究餐廳責任；但就難以諒解該桌女生在明知蛋糕是別人的情況下仍照吃，故發帖希望她們能學會承擔責任，「直接吃了又不跟餐廳說，就會造成很多人的麻煩」。

不提醒店員送錯餐桌 反而享用他人蛋糕

該名網友在Threads發帖抱怨「社會大學第一課已失敗」，表示日前為朋友慶祝生日，特意買了蛋糕帶到餐廳，並示意店員可上桌，但在等了1小時後始終不見蛋糕蹤影。樓主追問店員，才知道原來餐廳員工誤將生日蛋糕送到另1張桌子，而且該桌的食客已把蛋糕吃掉。樓主當場氣炸，不解為何那些食客會享用他人的生日蛋糕，「蛋糕有寫生日牌，明知不是他們的還要吃又不說」。

而樓主更發現該桌食客正是剛剛「很大聲在那邊唱歌又尖叫的妹妹們」，最令樓主生氣的是那群妹妹吃完蛋糕後竟然囂張地走過來取笑，故發帖怒斥「你們害我們失去蛋糕，還讓店員添麻煩，重點是突然走回來笑我們」，並認為對方態度欠佳，反問「好意思嗎」。

餐廳已作補償 樓主不會追究

樓主續稱「用餐高峰期偶爾出錯都是正常的」，並指事後餐廳有為過失作出補償，不但賠償蛋糕費用亦有多次道歉，且餐廳經理更即時跑去買蛋糕作賠禮，「雖然不是同一家，但在那個時間段能找到蛋糕來應急已經很不錯了」；而同行朋友都理解生意難做，故不打算追究餐廳。樓主發帖也並非為公審餐廳，故拒絕開名，「我相信他們會注意，不會再發生在大家身上，給他們一次機會吧」。

樓主望涉事食客學會負責任

樓主重申，認為事件責任較多在於那桌吃下蛋糕的食客，「明知自己沒準備蛋糕，蛋糕又不是餐廳自己做的，直接吃了又不跟餐廳說，就會造成很多人的麻煩，希望那群小朋友明白這個道理」，並解釋不追究只是不想引起眾人麻煩，「我們不追究也是不想麻煩到人，畢竟大家都不容易」。樓主又指友人最後也開心度過生日，並笑言「大概十年後都會記得這件烏龍事件、最特別的生日」。

網友感震驚直斥「不知所謂」、「厚臉皮」

帖文引起網友熱議，不少人留言批評吃了他人蛋糕還肆意取樂的食客，又讚揚樓主大度，「事主真的很好。你說出餐送錯人家那份也就算了，生日蛋糕不可能會不知道，不是我的我絕對不會輕鬆放過那幾個女生」、「店員一定有錯，但那群妹妹也很差，明知不是自己的東西還吃，還跑來笑你們，我就不會忍」、「欣賞樓主這麼大度體諒餐廳，餐廳忙中有錯也有做出補償有誠意，最誇張的是那群吃錯蛋糕還這麼厚臉皮的小朋友」。

另有網友則指樓主理應追究，「明知道蛋糕不是她們的還照吃，應該要賠錢，不然就報警，貪心就該接受教訓，還笑嘻嘻完全不知所謂」、「你的善良，對那些妹妹來說，就是一種佔便宜，吃完蛋糕還不用賠錢，那個蛋糕搞不好是經理自己掏腰包買的，公司根本不能報帳吧？一群人的貪心，結果卻要其他人買單」。

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文章授權轉載自《香港01》