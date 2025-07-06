快訊

北市放颱風假？網灌爆蔣萬安臉書：今晚想看市長帥一波

不斷更新／丹娜絲來襲！中部5縣市全放颱風假 7日停班課一覽

周一放颱風假？最新風雨預測曝光 明晚前16縣市達停班課標準

聽新聞
0:00 / 0:00

生日蛋糕送錯桌！陌生女吃光還做1事「超沒品」 網怒：這麼厚臉皮

香港01／ 撰文／夏洛特
朋友聚餐示意圖。圖／AI生成
朋友聚餐示意圖。圖／AI生成

吃掉別人精心準備的生日蛋糕，竟還恣意取樂？近日有網友在社交平台發帖，稱準備了生日蛋糕到餐廳為友人慶生，然而店員卻誤把蛋糕送給另一桌食客。該桌年輕女生不但沒有提醒餐廳送錯蛋糕，反而大快朵頤享用起來，事後還故意走近取笑事主等人。

事主指能體諒店員「服務業很難做」，且餐廳發現弄錯後馬上賠償了蛋糕費用，經理也重新買了蛋糕作補償，故不會追究餐廳責任；但就難以諒解該桌女生在明知蛋糕是別人的情況下仍照吃，故發帖希望她們能學會承擔責任，「直接吃了又不跟餐廳說，就會造成很多人的麻煩」。

不提醒店員送錯餐桌 反而享用他人蛋糕

該名網友在Threads發帖抱怨「社會大學第一課已失敗」，表示日前為朋友慶祝生日，特意買了蛋糕帶到餐廳，並示意店員可上桌，但在等了1小時後始終不見蛋糕蹤影。樓主追問店員，才知道原來餐廳員工誤將生日蛋糕送到另1張桌子，而且該桌的食客已把蛋糕吃掉。樓主當場氣炸，不解為何那些食客會享用他人的生日蛋糕，「蛋糕有寫生日牌，明知不是他們的還要吃又不說」。

而樓主更發現該桌食客正是剛剛「很大聲在那邊唱歌又尖叫的妹妹們」，最令樓主生氣的是那群妹妹吃完蛋糕後竟然囂張地走過來取笑，故發帖怒斥「你們害我們失去蛋糕，還讓店員添麻煩，重點是突然走回來笑我們」，並認為對方態度欠佳，反問「好意思嗎」。

餐廳已作補償 樓主不會追究

樓主續稱「用餐高峰期偶爾出錯都是正常的」，並指事後餐廳有為過失作出補償，不但賠償蛋糕費用亦有多次道歉，且餐廳經理更即時跑去買蛋糕作賠禮，「雖然不是同一家，但在那個時間段能找到蛋糕來應急已經很不錯了」；而同行朋友都理解生意難做，故不打算追究餐廳。樓主發帖也並非為公審餐廳，故拒絕開名，「我相信他們會注意，不會再發生在大家身上，給他們一次機會吧」。

樓主望涉事食客學會負責任

樓主重申，認為事件責任較多在於那桌吃下蛋糕的食客，「明知自己沒準備蛋糕，蛋糕又不是餐廳自己做的，直接吃了又不跟餐廳說，就會造成很多人的麻煩，希望那群小朋友明白這個道理」，並解釋不追究只是不想引起眾人麻煩，「我們不追究也是不想麻煩到人，畢竟大家都不容易」。樓主又指友人最後也開心度過生日，並笑言「大概十年後都會記得這件烏龍事件、最特別的生日」。

網友感震驚直斥「不知所謂」、「厚臉皮」

帖文引起網友熱議，不少人留言批評吃了他人蛋糕還肆意取樂的食客，又讚揚樓主大度，「事主真的很好。你說出餐送錯人家那份也就算了，生日蛋糕不可能會不知道，不是我的我絕對不會輕鬆放過那幾個女生」、「店員一定有錯，但那群妹妹也很差，明知不是自己的東西還吃，還跑來笑你們，我就不會忍」、「欣賞樓主這麼大度體諒餐廳，餐廳忙中有錯也有做出補償有誠意，最誇張的是那群吃錯蛋糕還這麼厚臉皮的小朋友」。

另有網友則指樓主理應追究，「明知道蛋糕不是她們的還照吃，應該要賠錢，不然就報警，貪心就該接受教訓，還笑嘻嘻完全不知所謂」、「你的善良，對那些妹妹來說，就是一種佔便宜，吃完蛋糕還不用賠錢，那個蛋糕搞不好是經理自己掏腰包買的，公司根本不能報帳吧？一群人的貪心，結果卻要其他人買單」。

延伸閱讀：

落雨借餐廳廁所被拒 港女怒爆退單舉報…網熱議奧客vs無錯

餐廳內突高歌被店員勸止 女子怒丟玉米兼罵x你媽…下場曝光

文章授權轉載自《香港01》

店員 服務業 生日 餐廳

相關新聞

陸發布2025十大前沿科學問題 颱風路徑、暗能量皆入列

中國科協在6日舉行的第27屆中國科協年會主論壇上，發布了2025重大科學問題、工程技術難題和產業技術問題。其中，颱風路徑...

中國多地飆40℃高溫 路面熱到爆裂、赤腹鷹中暑倒地

受副熱帶高壓控制影響，中國多地正經歷今年以來最強高溫過程，氣象部門稱高溫強度歷史同期罕見。其中，山東省連日最高氣溫達42...

甘肅幼兒園血鉛案有人投毒？ 復旦教授：不排除

甘肅省天水市麥積區褐石培心幼兒園近日爆發疑違規使用添加劑致學童血鉛異常，血鉛超標學童多達40餘人，並出現腹痛、掉髮和白髮...

家門口殺死「蟑螂」…鄰居跳出來怒轟：那是我的寵物！

據湖北日報旗下新媒體《極目新聞》報導，杭州一小區住戶楊某在家門口發現疑似蟑螂的蹤跡，馬上拿出殺蟲劑狂噴，沒想到這竟然是鄰...

生日蛋糕送錯桌！陌生女吃光還做1事「超沒品」 網怒：這麼厚臉皮

吃掉別人精心準備的生日蛋糕，竟還恣意取樂？近日有網友在社交平台發帖，稱準備了生日蛋糕到餐廳為友人慶生，然而店員卻誤把蛋糕送給另一桌食客。該桌年輕女生不但沒有提醒餐廳送錯蛋糕…

陸祭禁酒令整治腐敗！「高端餐飲」收入銳減 多間餐廳傳歇業

中國官方近期端出「禁酒令」整治「舌尖上的腐敗」，影響所及，在經濟不振下已呈現虧損的餐飲業更加舉步維艱，其中高端餐飲消費明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。