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天氣太熱爽吃冰淇淋 女子突然「腦結冰」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
夏天不少人會喝冷飲、吃冰來消暑，但猛然大口吃冰可能引發劇烈頭痛，即俗稱的「腦結冰」。（中新社）
夏天不少人會喝冷飲、吃冰來消暑，但猛然大口吃冰可能引發劇烈頭痛，即俗稱的「腦結冰」。（中新社）

入夏後，中國大陸多地近日最高溫都超過40℃。因為實在太熱了，不少人都會喝冷飲、吃冰來消暑。但央視財經報導，近日，上海一名女子大口吃冰淇淋後，前額突然一陣劇烈疼痛，持續了好幾分鐘，胃也不舒服，連忙到醫院就醫。醫生表示，這種情況有一個形象的說法：「腦結冰」。

報導稱，這是因為當冰冷的食物突然大量進入溫熱的口腔，會對口腔黏膜和「蝶腭神經節」造成強烈刺激，使頭部和面部的肌肉、血管收縮，引起直通大腦的一條動脈痙攣，並衝擊痛覺神經末梢，引起頭痛

「腦結冰」通常發生在前額中部或太陽穴附近，表現為瞬間劇烈刺痛，疼痛很快達到高峰，嚴重者甚至可能伴有流淚、噁心、嘔吐、肢體乏力，甚至造成短時間的血壓升高、短暫性的意識障礙等症狀。通常持續幾分鐘可自行緩解，少數人會持續半小時或更長時間。

報導因此提醒，運動或勞動後，頭部出汗、血管擴張，此時若猛吃冷飲，頭、面部驟然遇冷，就可能引起顱內血管功能異常，引發頭痛，因此建議間隔時間至少2小時。

此外，吃冰或喝冷飲時，可以先在嘴裡含大約5秒鐘，讓食物在口腔中盡量多存留一會再吞下去，可最大限度減少寒冷對口腔黏膜血管的刺激。如果冷飲中有其他配料，也可以先吃配料再吃冰。

湖北省黃石市中心醫院營養主任技師胡曉嵐表示，空腹吃冰也會對胃腸造成刺激。相對來說，飯後吃冷飲對身體影響小一些。為了最大程度減輕冷飲對身體的影響，可以在中午12點到下午3點之間吃冷飲。

同時冰鎮飲料每次最好不要超過150毫升，雪糕、冰棒每次最多吃一根。喝冰鎮飲料時，最好小口慢飲，不要瞬間猛灌。若有偏頭痛等頭痛史，或是體溫調節中樞尚未發育完全的兒童都應慎食冷飲、吃冰。

大陸中央氣象台6日繼續發布高溫黃色預警。預計6日白天新疆南疆盆地和吐魯番盆地、山東半島北部、蘇皖北部等地局部地區最高溫仍會達到40℃以上。

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