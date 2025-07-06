丹娜絲颱風來襲 福建要求所有漁船10時前就近到港避風

颱風「丹娜絲」來襲，大陸國家防總5日針對福建、廣東啟動防汛防颱風四級應急響應，並派出工作組趕赴福建協助指導防汛防颱風工作。福建省政府也於5日要求沿海漁船回港避風。

丹娜絲颱風路徑詭譎，中國新聞網報導，福建省氣象台稱，「丹娜絲」的走位路線，跟副熱帶高壓關係密切。自生成以來，影響它的天氣系統比較單一，就是位於菲律賓以東的西太平洋上空的副熱帶高壓。這也導致會有三種路徑走向。

福建省氣象台首席預報員林小紅表示，預計「丹娜絲」6日上午進入台灣海峽南部後，一種是受副熱帶高壓明顯西進影響，「丹娜絲」路徑可能會沿著台灣海峽西部北上，不排除中心擦過福建海島北上；另一種是副熱帶高壓位置穩定或略有東退，颱風可能沿著台灣海峽東部北上或擦過台灣島西岸北上；還有一種可能，副熱帶高壓西進幅度小，「丹娜絲」的路徑就在台灣海峽中部北上。

大陸中央氣象台指出，「丹娜絲」今早6時距離台灣高雄西偏南方向約260公里，預計將以每小時10至15公里的速度向東北轉北偏東方向移動，強度還將有所加強。

據央視新聞報導，為防禦颱風，福建省要求，位於台灣淺灘漁場、閩南漁場和閩中漁場的海上作業漁船務必於5日18時之前全部就近到港避風；位於閩東漁場、閩外漁場和釣魚島海域的海上作業漁船務必於6日10時之前全部就近到港避風，有序停靠並做好錨固等工作，船上人員全部撤離上岸。沿海養殖漁排要做好加固工作，人員做好撤離準備。