快訊

MLB／大谷生日登板2局無失分飆3連K 官方社群秀寶寶大谷揮棒萌照

他曝Google Pixel「手機陽春」特別在哪？內行網友列5大優勢讓人秒入坑

聽新聞
0:00 / 0:00

丹娜絲颱風來襲 福建要求所有漁船10時前就近到港避風

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸中央氣象台7月6日6時繼續發布颱風黃色預警，預計「丹娜絲」將以每小時10至15公里的速度向東北轉北偏東方向移動，強度還將有所加強。（圖／取自大陸中央氣象台官網）
大陸中央氣象台7月6日6時繼續發布颱風黃色預警，預計「丹娜絲」將以每小時10至15公里的速度向東北轉北偏東方向移動，強度還將有所加強。（圖／取自大陸中央氣象台官網）

颱風「丹娜絲」來襲，大陸國家防總5日針對福建、廣東啟動防汛防颱風四級應急響應，並派出工作組趕赴福建協助指導防汛防颱風工作。福建省政府也於5日要求沿海漁船回港避風。

丹娜絲颱風路徑詭譎，中國新聞網報導，福建省氣象台稱，「丹娜絲」的走位路線，跟副熱帶高壓關係密切。自生成以來，影響它的天氣系統比較單一，就是位於菲律賓以東的西太平洋上空的副熱帶高壓。這也導致會有三種路徑走向。

福建省氣象台首席預報員林小紅表示，預計「丹娜絲」6日上午進入台灣海峽南部後，一種是受副熱帶高壓明顯西進影響，「丹娜絲」路徑可能會沿著台灣海峽西部北上，不排除中心擦過福建海島北上；另一種是副熱帶高壓位置穩定或略有東退，颱風可能沿著台灣海峽東部北上或擦過台灣島西岸北上；還有一種可能，副熱帶高壓西進幅度小，「丹娜絲」的路徑就在台灣海峽中部北上。

大陸中央氣象台指出，「丹娜絲」今早6時距離台灣高雄西偏南方向約260公里，預計將以每小時10至15公里的速度向東北轉北偏東方向移動，強度還將有所加強。

據央視新聞報導，為防禦颱風，福建省要求，位於台灣淺灘漁場、閩南漁場和閩中漁場的海上作業漁船務必於5日18時之前全部就近到港避風；位於閩東漁場、閩外漁場和釣魚島海域的海上作業漁船務必於6日10時之前全部就近到港避風，有序停靠並做好錨固等工作，船上人員全部撤離上岸。沿海養殖漁排要做好加固工作，人員做好撤離準備。

與此同時，大陸國家海洋預報台布海浪黃色警報。受「丹娜絲」颱風影響，預計6日中午到7日中午，台灣海峽、南海東北部將出現5到7.5公尺的巨浪到狂浪區，近海海域海浪預警級別為黃色；福建近岸海域將出現2.5到4米的大浪到巨浪，該近岸海域海浪預警級別為黃色，廣東東部、浙江南部近岸海域將出現2到3公尺的中浪到大浪，該近岸海域海浪預警級別為藍色。並提醒在上述海域作業的船隻注意安全，沿海各有關單位提前採取防浪避浪措施。

「丹娜絲」颱風來襲，福建要求位於閩東漁場、閩外漁場和釣魚島海域的海上作業漁船務必於6日10時之前全部就近到港避風。（圖／取自央視新聞）
「丹娜絲」颱風來襲，福建要求位於閩東漁場、閩外漁場和釣魚島海域的海上作業漁船務必於6日10時之前全部就近到港避風。（圖／取自央視新聞）

丹娜絲颱風 台灣海峽 福建 警報

延伸閱讀

陸預測丹娜絲今晚至明晨 可能擦過或登陸台灣西部沿海

丹娜絲來襲北市影響最劇 今晚至明白天..這2區風雨最大

丹娜絲來襲北部明放颱風假？ 蔣萬安：北北基桃晚8時宣布

丹娜絲襲高雄釀海陸空交通異動 捷運降速調整班距

相關新聞

丹娜絲颱風來襲 福建要求所有漁船10時前就近到港避風

颱風「丹娜絲」來襲，大陸國家防總5日針對福建、廣東啟動防汛防颱風四級應急響應，並派出工作組趕赴福建協助指導防汛防颱風工作...

「日子太難了」陸五星級飯店擺地攤 總經理直言：面子值多少錢

中國消費降級，中高檔餐飲市場慘澹之際，河南鄭州一家五星級飯店出門擺地攤日入人民幣3萬元，5日躍為中國熱門新聞。飯店總經理...

北京將修法加強電動自行車管理 擬要求配戴安全帽

北京公安局日前公告將修訂管理條例，擬要求騎乘電動自行車都應配戴安全帽。北京民眾觀察到，目前僅有少數人戴安全帽，認為法規的...

不只日本災難預言？網傳廣東將發生8級以上大地震 陸院士團隊回應

近日，一張「院士預測廣東將發生8級以上大地震」的截圖在大陸網路上流傳。後經證實並非院士本人所發布，團隊也已經報警。

突遇11級大風！大陸再傳遊船翻覆事故 29人落水1人搜救中

暑期出遊旺季，大陸再發生遊船翻覆事故。據央視新聞，今日下午，湖南郴州資興市東江湖白廊景區一遊船突遇11級大風造成側翻，致...

列車員拒開門！陸列車脫軌停運3小時「斷電斷水」 乘客猛砸窗透氣

中國一輛客運列車日前因脫軌臨時停運3小時，車內悶熱難耐但列車員不願開車門透氣，一名乘客因此砸破車窗，不少人歡呼稱他為「英...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。