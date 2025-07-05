「日子太難了」陸五星級飯店擺地攤 總經理直言：面子值多少錢

中國消費降級，中高檔餐飲市場慘澹之際，河南鄭州一家五星級飯店出門擺地攤日入人民幣3萬元，今天躍為中國熱門新聞。飯店總經理直言，不在意別人說擺地攤掉價，「面子值多少錢」。

綜合河南當地媒體報導，位於鄭州奧林匹克體育中心的奧體建國飯店，近日放下身段，主動出門迎客，想辦法增加銷路。穿戴整齊的廚師們從酒店推出餐點，在奧體中心南門擺地攤賣五星級美食。

報導說，奧體建國飯店地攤價格實惠，小龍蝦一斤人民幣38元（下同，約新台幣154元）、燒肉一斤48元，燒鵝半斤35元。下午5時出來擺攤，一個小時就賣光。

飯店一名廚師受訪表示，附近居民挺喜歡的，價格非常親民，一根油條只要兩塊錢，一盒西點只要10塊錢，出來擺攤是為了「多一份收入」。

奧體建國飯店總經理雷玉明說，一天營業額3萬左右，別人說做五星飯店出來擺地攤掉價什麼的，「其實面子值多少錢？」

對此，大陸網友在社群相關新聞討論區紛紛留言，對這家飯店放下身段拚收入表示肯定，「經理真務實，面子不值錢，實幹出成績」。許多人感嘆「現在日子太難了」；不少人擔憂，五星飯店都出來擺攤搶生意，攤販的日子更難過了。

事實上，中國大陸多地的五星級飯店與高檔餐廳，近期紛紛出來擺攤創收，推出常民價格的餐點，奧體建國飯店只是跟風。

陸媒分析多指，消費降級衝擊中高檔餐飲市場，光是降價不如設法擴大消費群。許多餐飲自媒體提到，中共5月修訂「黨政機關厲行節約反對浪費條例」，公務接待直接禁酒，「禁酒令」重創五星飯店與高檔餐廳，動輒占4成以上的公務宴請收入幾乎歸零。

「酒店擺攤，其實是一種無奈之舉，但更是一種積極的轉型嘗試」，一家中高端飯店劉姓負責人說，近年來，飯店業面臨巨大的經營壓力，入住率和餐飲收入都受到不同程度的影響。「我們不得不思考，如何在困境中找到新出路。」