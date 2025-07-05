北京將修法加強電動自行車管理 擬要求配戴安全帽

北京公安局日前公告將修訂管理條例，擬要求騎乘電動自行車都應配戴安全帽。北京民眾觀察到，目前僅有少數人戴安全帽，認為法規的制定能降低事故率，但騎電動自行車的人數眾多，需大量交警管制，較難落實。

截至2025年6月，北京市電動自行車保有量已超過600萬輛，較2024年的約500萬輛顯著增加，是居民最普及的自用交通工具。

北京市公安局6月25日發布公告表示，為貫徹落實關於電動自行車安全隱患全鏈條整治工作部署，會同相關部門起草「北京市非機動車管理條例（修訂草案公開徵求意見稿）」，並向社會公開徵求意見，市民可透過電子郵件、信函、電話等提出意見、建議，徵集意見時間至7月24日止。

財新報導，這次修訂是自2018年「北京市非機動車管理條例」實施以來首次系統性修訂。

據新京報，此次擬修訂的部分涉及一些社會關注度較高的問題，包括要求騎乘電動自行車都應當配戴合規安全帽；明確電動自行車號牌（牌照）有效期為10年；針對快遞、外賣等行業車輛，將採取專用號牌管理制度。

其中，「騎乘電動自行車都應當佩戴合規頭盔（安全帽）」為修訂重點內容。「徵求意見稿」第24條明確要求，駕駛、乘坐電動自行車應當規範配戴符合國家標準且經過強制性產品認證的乘員安全帽。

記者觀察，北京市今天中午室外溫度達到攝氏36度，炎炎夏日，騎乘電動自行車的民眾大多穿戴太陽眼鏡及沒有防護功能的遮陽帽，僅有少數外送員配戴安全帽。

在北京住了十幾年的萬先生向中央社表示，該法規未來通過後較難落實，考量到當地下班時段，騎電動自行車的人數眾多，需要有大量交警管制民眾是否有戴安全帽。他認為，該法規也可能是為了帶動經濟，幫助安全帽產業興起。

另一名在北京也住了十幾年的小溫（化名）向中央社表示，自己冬天會戴安全帽，但因為夏天天氣炎熱，就不戴安全帽。他說，觀察到北京路上僅有少部分的人戴安全帽，送快遞、外賣的人員則因為平台強制規定會配戴。

小溫認為，該法規的制定能減少事故，戴頭盔能照顧到大家的安全。但他也坦言，考量到當地下班人潮高峰，騎電動自行車的人數眾多，屆時需要有大量交警管制，才能落實這項措施。