快訊

不斷更新／輕颱丹娜絲進逼！高雄預計20:00宣布 全台6日颱風假資訊一覽

暴雨狂下一片紅紫！丹娜絲颱風進逼 風雨時程曝光全台有感

中職／史詩紀錄！悍將單局13分史上第4次 第一隊非首局寫紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

不只日本災難預言？網傳廣東將發生8級以上大地震 陸院士團隊回應

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中科院精密測量科學與技術創新研究院副院長倪四道。圖／取自微信
中科院精密測量科學與技術創新研究院副院長倪四道。圖／取自微信

近日，一張「院士預測廣東將發生8級以上大地震」的截圖在大陸網路上流傳。後經證實並非院士本人所發布，團隊也已經報警。

截圖顯示，名稱為「倪四道」的用戶稱，團隊預測八個月內將會在一經緯度位置（位於廣東）出現八級以上地震。並列出多項監測數據做為佐證，最後提到，「我會登門拜訪，回報給老領導指示。」

公開資料顯示，倪四道畢業於美國加州理工學院，為中國科學院精密測量科學與技術創新研究院副院長。主要從事計算地震學、全球地震學、深部地震物理及大地測量與地球物理聯合反演等方面的研究。2001年至2004年在加州理工學院地震學實驗室從事研究工作，2004年回到大陸，從事地震學教學與科研工作。2023年11月22日，當選2023年中國科學院院士。

南方都市報報導，倪四道院士團隊的工作人員表示，已經注意到相關截圖，內容並非倪四道院士發布，目前團隊已經報警。

地震專家、中國地震局地震預測研究所原研究員陳會忠表示，截圖中的資訊沒有任何科學依據，顯然是有人借著倪院士的名字在造謠。

近日，一張「院士預測廣東將發生8級以上大地震」的截圖在網路上流傳。圖／取自微信
近日，一張「院士預測廣東將發生8級以上大地震」的截圖在網路上流傳。圖／取自微信

團隊 地震 院士

延伸閱讀

「一則預言7月旅遊全崩？」日本地震謠言網友嘲諷…旅行社慘喊35年最差

地震不斷+末日預言 日本人心惶惶

預言當天惡石島又震！日本氣象廳首度發聲：完全是巧合

7月5日大地震預言落空？23萬網友凌晨死守直播 全場鬆口氣：世界還在

相關新聞

不只日本災難預言？網傳廣東將發生8級以上大地震 陸院士團隊回應

近日，一張「院士預測廣東將發生8級以上大地震」的截圖在大陸網路上流傳。後經證實並非院士本人所發布，團隊也已經報警。

突遇11級大風！大陸再傳遊船翻覆事故 29人落水1人搜救中

暑期出遊旺季，大陸再發生遊船翻覆事故。據央視新聞，今日下午，湖南郴州資興市東江湖白廊景區一遊船突遇11級大風造成側翻，致...

列車員拒開門！陸列車脫軌停運3小時「斷電斷水」 乘客猛砸窗透氣

中國一輛客運列車日前因脫軌臨時停運3小時，車內悶熱難耐但列車員不願開車門透氣，一名乘客因此砸破車窗，不少人歡呼稱他為「英...

上海樂高樂園開幕 引爆周邊住宿商機！民宿預訂量暴增6倍

上海樂高樂園5日正式開園，除了園區內迎接大量人流，也帶動上海市金山區周邊旅遊及住宿需求。數據顯示，民宿平台上搜尋樂高樂園...

防颱風丹娜絲 廣東所有海上作業漁船全部回港避風

中央氣象署今天凌晨3時45分發布颱風生成訊息，原位於東沙島海面的熱帶性低氣壓，於今天凌晨2時發展為今年第4號輕度颱風丹娜...

樊振東確定8月31日德甲首秀 球迷祝東哥「所向披靡」

官宣了，中國國乒隊員樊振東加盟德甲薩爾布呂肯乒乓球俱樂部後，首秀時間確定。據薩爾布呂肯乒乓球甲級俱樂部4日發布消息，8月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。