不只日本災難預言？網傳廣東將發生8級以上大地震 陸院士團隊回應

近日，一張「院士預測廣東將發生8級以上大地震」的截圖在大陸網路上流傳。後經證實並非院士本人所發布，團隊也已經報警。

截圖顯示，名稱為「倪四道」的用戶稱，團隊預測八個月內將會在一經緯度位置（位於廣東）出現八級以上地震。並列出多項監測數據做為佐證，最後提到，「我會登門拜訪，回報給老領導指示。」

公開資料顯示，倪四道畢業於美國加州理工學院，為中國科學院精密測量科學與技術創新研究院副院長。主要從事計算地震學、全球地震學、深部地震物理及大地測量與地球物理聯合反演等方面的研究。2001年至2004年在加州理工學院地震學實驗室從事研究工作，2004年回到大陸，從事地震學教學與科研工作。2023年11月22日，當選2023年中國科學院院士。

南方都市報報導，倪四道院士團隊的工作人員表示，已經注意到相關截圖，內容並非倪四道院士發布，目前團隊已經報警。