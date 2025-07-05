突遇11級大風！大陸再傳遊船翻覆事故 29人落水1人搜救中

暑期出遊旺季，大陸再發生遊船翻覆事故。據央視新聞，今日下午，湖南郴州資興市東江湖白廊景區一遊船突遇11級大風造成側翻，致船上29人落水，目前仍有一人正在搜救。

據央視新聞，7月5日16時30分許，湖南郴州資興市東江湖白廊景區一遊船突遇11級大風造成側翻，致船上29人落水。

報導指出，據初步瞭解，該遊船核載40人，實載29人，截至7月5日18時許，已救出28人（其中27人無生命危險，1人正在搶救），另有1人正在搜救。

報導稱，目前，人員搜救、傷者救治、原因調查等相關工作正在進行。

本日稍早，央視新聞、新華社軍發布快訊指出，湖南省資興市白廊鎮東江湖水域5日下午發生沉船事故，有人員落水失聯，並指救援工作正在進行中，記者正趕往現場。

事發地點位於湖南郴州資興市白廊鎮東江湖水域，屬於大陸國家5A級景區東江湖旅遊區，該水域面積共約160平方公里，值得注意的是，在去年七月，該水域也曾發生空船撞水電站沉沒事件，所幸當時為空船。

先前的五一假期，大陸貴州黔西也曾於5月4日下午，發生重大的遊船翻覆事故。地點為貴州畢節黔西市新仁鄉烏江百里畫廊景區的六廣河水域，也是因突發大風，造成4艘遊船傾覆，共84人落水，釀成有10人不幸身亡的悲劇。