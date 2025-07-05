上海樂高樂園開幕 引爆周邊住宿商機！民宿預訂量暴增6倍

上海樂高樂園5日正式開園，除了園區內迎接大量人流，也帶動上海市金山區周邊旅遊及住宿需求。數據顯示，民宿平台上搜尋樂高樂園的次數達到歷史最高峰，民宿預訂量跟去年同期相比也高出6倍。

第一財經報導，「途家」民宿平台截至目前的數據顯示，今年7月至8月，上海樂高樂園所在的上海市金山區，該地區民宿預訂量比去年同期增長6倍。而且從今年3月起「樂高樂園」的搜索熱度持續升溫，搜索次數每月遞增，臨近暑期，6月的搜索次數比3月份猛增10倍，達到歷史最高峰。

與此同時，上海市金山區作為目的地，也躍升為上海夏季旅遊的新寵。途家平台顯示，今年暑期金山區民宿預訂量與去年同期相比達到6倍。

在供給端，民宿房東們早早嗅到商機。截至今年5月，金山區的途家民宿數量已比2024年11月增長了2.8倍。別墅、親子公寓等多種類型的房源集中上線，以滿足家庭出遊和中高端用戶的需求。

數據顯示，家長為「80後」的親子家庭是今年暑期最主要的預訂人群，佔比超過六成。同時，親子房的預訂量比去年同期增長了7倍。房東們也在房型配置上不斷優化，例如加設兒童床、積木區、滑梯設施等。

「去哪兒」平台上，6月以來，上海樂高樂園搜索量比前一個月增長5倍，7月樂高樂園門票預訂量躋身上海熱門景區TOP5。

從飯店預訂看，截至7月4日，暑期上海樂高樂園所在地金山區預訂量比去年增長3.5倍。今年暑期，金山區上海本地旅客的飯店預訂佔比三成，超七成為大陸外省旅客。截至7月4日，預訂上海樂高樂園周邊酒店的用戶主要來自上海、北京、青島、成都、南京、廣州等。

高級經濟師、資深旅遊業分析人士趙煥焱指出，大型主題旅遊項目會給周邊的餐飲、住宿、交通、購物等都帶來直接拉動，這也是主題文旅項目的輻射效應。從迪士尼到如今的樂高樂園，以及近期非常火爆的LV巨輪，都說明上海首發經濟、文旅消費的振興。