快訊

豐原5口命案…疑團購主建議王家典當房屋 警傳喚當舖老闆到案

丹娜絲進逼最快今晚20:30發布陸警 颱風中心恐最靠近這縣市

丹娜絲颱風還沒登陸…嘉義縣豪雨釀災 橋驚見坍方破洞

列車員拒開門！陸列車脫軌停運3小時「斷電斷水」 乘客猛砸窗透氣

中央社／ 台北5日電
中國一輛客運列車日前因脫軌臨時停運3小時，車內悶熱難耐但列車員不願開車門透氣，一名乘客因此砸破車窗，不少人歡呼稱他為「英雄」。圖／擷自「X」@whyyoutouzhele
中國一輛客運列車日前因脫軌臨時停運3小時，車內悶熱難耐但列車員不願開車門透氣，一名乘客因此砸破車窗，不少人歡呼稱他為「英雄」。圖／擷自「X」@whyyoutouzhele

中國一輛客運列車日前因脫軌臨時停運3小時，車內悶熱難耐但列車員不願開車門透氣，一名乘客因此砸破車窗，不少人歡呼稱他為「英雄」。官方媒體批評，列車的應急預案應該更靈活。

根據鐵路部門通報，2日晚間8時28分許，一貨物列車在浙江金華市境內東孝站停車不及，侵入下行正線，導致廣鐵長沙客運段值乘的K1373次客車脫軌。經緊急處置，列車於晚間11時27分恢復運行。

綜合網上訊息，列車停運約3小時內，車廂斷電斷水，空調和通風系統停止運作，有乘客描述，車廂內的溫度一度高達到攝氏38度，空氣悶熱且空氣不流通，老人和小孩尤其感到不適。

乘客們不斷向列車員求助，提出能否打開車門讓大家透口氣。但列車員堅決表示自己不能開門，並稱這是上級指示，令許多乘客益發不滿。最後其中一人用安全錘砸破了車窗，車內的空氣開始流通，不少乘客對他歡呼稱「英雄」。

這兩天，事件的網上輿情持續升溫，還有人謠傳砸窗通風的男子被帶走。

微博帳號「廣鐵長沙客運段」今天再次發文說明，稱當時研判，認為客車滯留地點兩側無站台、車門離地面高度超過1.5公尺、事發時為夜晚、車外無照明、開啟車門可能存在旅客下車摔傷人身安全風險，「車內雖悶熱但沒有達到馬上開啟車門和破窗應急預案的緊急程度」。

據通報，列車工作人員當天晚間曾將各車廂乘務間、廁所、洗臉間、車廂內80餘個能夠開窗通氣的氣窗全部打開。晚間9時20分，車內溫度為31度左右。

至於這名砸窗男子的下落，通報顯示，在列車停靠金華站後，鐵路公安對砸窗男子進行批評教育，車輛工作人員對破損車窗進行了修復。

中國官媒央廣網對此發表評論稱，這背後反映出兩個關鍵問題：一是應急預案缺乏動態調整機制，未能根據環境變化及時轉換處置策略；二是服務意識存在一定落差，在「保安全」與「保舒適」的平衡中缺失人性化考量。

車廂

延伸閱讀

浙江火車停駛3小時 乘客砸窗透氣被警察帶走

浙江火車被撞脫線停運3小時 車廂悶熱乘客砸窗透氣被警帶走

相關新聞

列車員拒開門！陸列車脫軌停運3小時「斷電斷水」 乘客猛砸窗透氣

中國一輛客運列車日前因脫軌臨時停運3小時，車內悶熱難耐但列車員不願開車門透氣，一名乘客因此砸破車窗，不少人歡呼稱他為「英...

上海樂高樂園開幕 引爆周邊住宿商機！民宿預訂量暴增6倍

上海樂高樂園5日正式開園，除了園區內迎接大量人流，也帶動上海市金山區周邊旅遊及住宿需求。數據顯示，民宿平台上搜尋樂高樂園...

防颱風丹娜絲 廣東所有海上作業漁船全部回港避風

中央氣象署今天凌晨3時45分發布颱風生成訊息，原位於東沙島海面的熱帶性低氣壓，於今天凌晨2時發展為今年第4號輕度颱風丹娜...

樊振東確定8月31日德甲首秀 球迷祝東哥「所向披靡」

官宣了，中國國乒隊員樊振東加盟德甲薩爾布呂肯乒乓球俱樂部後，首秀時間確定。據薩爾布呂肯乒乓球甲級俱樂部4日發布消息，8月...

想試嗎？浦東機場睡眠艙半小時140元 附毛毯、閱讀燈

上海浦東國際機場T2航站樓國際出發D65登機口，日前啟用首批13台睡眠艙，全天候24小時營運。艙內配備新風系統、毛毯與閱...

銀行老董侵占41億卻只判10年半？原來是吉林地院出錯

吉林省白山市江源農商行原董事長董英直的豪華跑車近日被拍賣，法院執行裁定書顯示「董英直侵占41億元（人民幣，下同）」引發不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。