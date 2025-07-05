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防颱風丹娜絲 廣東所有海上作業漁船全部回港避風

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
根據廣東省防汛防旱防風總指揮部要求，4日晚上8時前，珠江口以東（含深圳）海域落實所有海上作業漁船全部回港避風。圖／取自微博
根據廣東省防汛防旱防風總指揮部要求，4日晚上8時前，珠江口以東（含深圳）海域落實所有海上作業漁船全部回港避風。圖／取自微博

中央氣象署今天凌晨3時45分發布颱風生成訊息，原位於東沙島海面的熱帶性低氣壓，於今天凌晨2時發展為今年第4號輕度颱風丹娜絲（DANAS），大陸廣東省防汛防旱防風總指揮部也在今天早上9時啟動防風Ⅳ級應急響應，要求海上作業漁船全部回港避風，海釣船、潛水等休閒船艇和鄉鎮船艇等也禁止出海。

據新華社，廣東省氣象台監測，5日5時，颱風「丹娜絲」中心位於廣東汕頭南偏東方向約350公里的東沙群島東部海面上，中心附近最大風力8級（18公尺/秒）。預計丹娜絲將以5至10公里的時速向偏北方向緩慢移動，強度逐漸增強。

廣東省氣象台預報，5至7日，廣東省有分散雷陣雨，局部暴雨，雷雨時局部伴有6至8級短時大風；8至9日，受季風槽影響，廣東南部市縣雨勢增強，其中粵西市縣有大雨到暴雨，局部大暴雨。

根據廣東省防汛防旱防風總指揮部要求，4日晚上8時前，珠江口以東（含深圳）海域落實所有海上作業漁船全部回港避風，所有漁排養殖和海洋牧場人員全部上岸避險，海上風電施工平台人員全部撤離，海釣船、潛水等休閒船艇和鄉鎮船艇等禁止出海。

要求並指出，各地各部門要強化底線思維和風險意識，層層壓實責任，加強監測預報預警，及時啟啟動應急響應，扎實做好颱風防禦各項工作，全力以赴保障人民群眾生命財產安全。

廣東 暴雨 東沙島 颱風

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