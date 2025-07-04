中國持續高溫 用電量創新高

由於多地持續高溫，中國最大電力負載今天達到14.65億瓩，創歷史新高。分析報告預測，中國今年社會用電量將增加5%，夏季電力供需平衡偏緊，局部地區尖峰時段電力供應緊張。

央視新聞報導，中國國家能源局統計資料顯示，7月4日，中國大陸最大電力負載達到14.65億瓩，比6月底上升約2億瓩，比去年同期增加接近1.5億瓩，創歷史新高。

據報導，其中，華東電網負載達4.22億瓩，空調負載占比約37%。入夏以來，江蘇、山東、河南、安徽、湖北等省級電網負載9次創新高。

報導稱，受持續高溫影響，預計下週電網負載仍將維持高位。國家電網將充分利用特高壓大電網的資源配置能力，跨區跨省輸電電力最大超過2億瓩，全力保障電力可靠供應。

根據中國國家能源局發布，截至5月底，中國大陸累計發電裝機容量36.1億瓩，年增18.8%。

新華社報導，國網能源研究院經濟與能源供需研究所今天在北京發布「中國電力供需分析報告（2025）」，預計今年大陸全社會用電量比2024年增長5%。

報告說，氣象因素對用電的影響日益凸顯，預計今年迎峰度夏期間，大陸大部分地區氣溫較常年同期偏高，電力供需平衡偏緊，局部地區尖峰時段電力供應緊張；迎峰度冬期間，電力供需基本平衡。

中國中央氣象台今天繼續發布高溫黃色預警，預計5日白天，華北南部、黃淮、江淮、江漢、江南大部、四川東北部、重慶、華南大部以及新疆南疆盆地和準噶爾盆地等地有35度以上的高溫。其中，新疆吐魯番、山東北部、河南中北部、湖北西部和東南部、浙江西北部、蘇皖南部，局部地區可達40度以上。