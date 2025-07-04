快訊

逾800億出口遭川普汽車關稅衝擊 「這國家」準備展開報復

車流回堵！國3土城北上路段貨車翻覆 7旬翁受困駕駛座無生命跡象

Switch 2台北體驗會搶先玩！會場導覽、11款遊玩動線必玩 手機預約券教你用

中國持續高溫 用電量創新高

中央社／ 台北4日電
由於多地持續高溫，中國大陸最大電力負載今天達到14.65億瓩，創歷史新高。圖為中國大陸持續高溫，一位孩童在四川成都一處噴泉戲水嬉鬧。中新社
由於多地持續高溫，中國大陸最大電力負載今天達到14.65億瓩，創歷史新高。圖為中國大陸持續高溫，一位孩童在四川成都一處噴泉戲水嬉鬧。中新社

由於多地持續高溫，中國最大電力負載今天達到14.65億瓩，創歷史新高。分析報告預測，中國今年社會用電量將增加5%，夏季電力供需平衡偏緊，局部地區尖峰時段電力供應緊張。

央視新聞報導，中國國家能源局統計資料顯示，7月4日，中國大陸最大電力負載達到14.65億瓩，比6月底上升約2億瓩，比去年同期增加接近1.5億瓩，創歷史新高。

據報導，其中，華東電網負載達4.22億瓩，空調負載占比約37%。入夏以來，江蘇、山東、河南、安徽、湖北等省級電網負載9次創新高。

報導稱，受持續高溫影響，預計下週電網負載仍將維持高位。國家電網將充分利用特高壓大電網的資源配置能力，跨區跨省輸電電力最大超過2億瓩，全力保障電力可靠供應。

根據中國國家能源局發布，截至5月底，中國大陸累計發電裝機容量36.1億瓩，年增18.8%。

新華社報導，國網能源研究院經濟與能源供需研究所今天在北京發布「中國電力供需分析報告（2025）」，預計今年大陸全社會用電量比2024年增長5%。

報告說，氣象因素對用電的影響日益凸顯，預計今年迎峰度夏期間，大陸大部分地區氣溫較常年同期偏高，電力供需平衡偏緊，局部地區尖峰時段電力供應緊張；迎峰度冬期間，電力供需基本平衡。

中國中央氣象台今天繼續發布高溫黃色預警，預計5日白天，華北南部、黃淮、江淮、江漢、江南大部、四川東北部、重慶、華南大部以及新疆南疆盆地和準噶爾盆地等地有35度以上的高溫。其中，新疆吐魯番、山東北部、河南中北部、湖北西部和東南部、浙江西北部、蘇皖南部，局部地區可達40度以上。

新疆 高溫

延伸閱讀

今水氣增仍炎熱 丹娜絲颱風將生成 周末從台灣附近通過北上

新疆亞歐商貿博會 簽約金額逾4179億人民幣

「神祕國產導彈」 中國曝新型石墨炸彈 專攻電網 疑用於台海戰

新疆一把手換將 空降中央系統陳小江 唯一無地方經歷

相關新聞

中國持續高溫 用電量創新高

由於多地持續高溫，中國最大電力負載今天達到14.65億瓩，創歷史新高。分析報告預測，中國今年社會用電量將增加5%，夏季電...

充電寶3C認證貼紙成「登機通行證」？在中國賣翻了

中國多家品牌充電寶傳出自燃自爆，民航局規定無3C標識、標識不清晰或被召回型號及批次的充電寶，禁止攜帶乘坐境內航班，一時之...

暴雨溢流 「成都東站變東碼頭」上熱搜 官方致歉

中國多地強降雨持續，「成都暴雨」、「成都東站」接連登上微博熱搜，暴雨致成都東站候車室頂棚排水管道排水不及溢流至部分候車區...

二手車商湧榕江收購泡水車 1理由否認「趁火打劫」

貴州榕江縣近日兩度遭洪水侵襲，造成大量汽車泡水。聞風而來的外地二手車商紛紛湧向榕江，收購這些泡水車。胡先生是當地一家車行...

港議員守則料明年生效！實名投訴不當行為 最重處分停職

香港立法會主席梁君彥3日表示，《立法會議員守則》已獲全體議員審閱並支持。有關守則及相關文件4日若在內務委員會通過，議事規...

又傳餐飲結業！香港鴻星中菜飄香36年 最後1分店關了

香港餐飲業今年以來出現密集結業潮，創立36年的鴻星中菜最後一家分店2日結業；香港餐飲市場近兩年持續低迷，相信與大批港人喜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。