死亡議題藝術展北京揭幕 盼帶動民間多元討論

近期一個關於死亡議題的展覽在北京登場。策展人岳明月表示，在一場論壇中發現藝術可以開啟死亡議題的討論，便著手規劃；策展人周雯靜表示，希望透過藝術還原死亡多元且複雜的樣貌，讓民眾開啟死亡相關話題。

展覽「將死亡帶回生活」近期在北京798藝術區的MACA藝術中心登場。該展覽聚焦死亡議題，匯聚藝術界、人類學界等21位創作者的作品，呈現個體生命經驗與社會、文化及公共領域中死亡議題之間的關聯。

該展覽由北京清華大學社會科學學院醫學社會學研究中心發起，北京清華大學社會科學學院教授景軍擔任學術指導，周雯靜與岳明月擔任策展人。

走進展區，映入眼簾的是掛在白牆上的藝術作品，在作品周圍的牆邊可以發現由相紙做出來的飛蛾，這是藝術家云峰的作品「朝著有光的地方走」，呼應臨終者離世前，經常聽到身邊的人說要朝著有光的方向走。而在展區內也會聽到，由藝術家鄭確的作品「錯位」發出的呼吸聲，展現死亡前夕的時間、空間及主體性。

關於策展最初構想，岳明月表示，最初她與周雯靜聽景軍教授的醫學社會學課程，了解景軍在死亡議題的長期研究，包括疾病死亡、城市和地區不平等的死亡等。之後她們在上海哈佛中心的一場論壇上講述自己的作品，有位人類學家深受感動，讓她們發現可以透過藝術開啟死亡議題的討論，便開始與景軍規劃展覽。

周雯靜表示，該展覽試圖還原死亡真實樣貌，死亡是多元且複雜的，裡頭包括恐懼、危險等，但仍有美好的部分。如作品「反向關懷」是景軍的團隊花費4年時間，蒐集家屬在親人離世後的口述，記錄下臨終者關心周遭人的行為。該項作品去年曾在上海展出，開幕時正值清明節，很多民眾為了該作品來看展，在作品前淚流滿面，發現很多時候離去的人，給活著的人留下很多溫暖。

另外，展覽展出由周雯靜、景軍共創作品「給自己開藥方」。周雯靜介紹，作品來源於景軍的團隊做的田野調查。文章提到，在中國農村有醫患關係導致的抗生素濫用問題，因此邀請9個家庭將家中的常備藥裝在抽屜裡展出，可以觀察到不同家庭的用藥史、面對疾病的態度，包括有些含有老人、小孩的常備藥，或出於焦慮而預先準備的藥物。

周雯靜說，該展覽想透過藝術，這個相對柔軟的空間挑戰死亡禁忌，讓民眾可以和家人開啟死亡話題。她說，之前就把策展活動發給父母，父母以開玩笑的口吻描述後事該如何處理，因此更了解父母對後事的想法。「我在想死亡，它不是灰色，也不是黑色，是彩色的，死亡有不同的情況，我們想以較客觀、多元的方式呈現死亡議題」。

岳明月介紹其作品「祈主保佑生養」，表示名字源自於小說「使女的故事」（The Handmaid's Tale）裡的一句禱告詞。她說，在「使女的故事」中，女性的子宮、生育權力都是被控制的，因此她以紗線和紅紗縫製呈現子宮，希望觀展民眾可以在作品裡遊走，想像生命最一開始的地方，當中包括疼痛、愛及對新一代的希望。

周雯靜介紹其作品「女人系列．節育環」是在2014年創作，當時她陪她的母親取下配戴20多年的節育環，取出後出現大出血，對身體造成嚴重影響，因此她開始關注節育環，並在3年的時間內採訪50名曾裝有節育環的女性，深度了解後開始創作300多個歷史中真實出現的節育環，用銅按一比一的比例製作，將看上去像女性首飾的節育環放在藍絲絨上，表達美與充滿諷刺的意味。

周雯靜表示，全世界配戴節育環的女性有1/3在大陸，近50年當中有5.4億人次配帶過金屬節育器，2020年時該作品在網路上發酵，當時有許多女性在微博上發起「帶媽媽取環」運動。展出該作品也是想強調關照中老年婦女的身體情況，讓更多人了解節育環。

觀展民眾小婕表示，朋友發給她小紅書上關於該展覽的貼文，認為展覽挺有意思，因此前來。她說，在觀看作品「呼吸」、「女人系列．節育環」中，可以嘗試體會到身上的疼痛，包括感受到節育環套在子宮裡不舒服的感覺，以及讓她聯想到其父親過去住院時帶著氧氣照的畫面，很有感觸。

另一名來觀展的萬先生表示，過去7、8年就在釐清對死亡的恐懼，後來透過一些書籍釐清，自身的焦慮是來自於對生命結束的害怕。他很喜歡這個展覽，認為可以透過藝術家的不同角度去理解死亡。

「將死亡帶回生活」展覽期間為6月28日至8月17日，期間舉辦10多場由學者與創作者主講的公共教育講座，並展開「藝術療癒」、「生命終章」等工作坊。