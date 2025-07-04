加國律師行被騙4889萬元 港加警介合作追回
加拿大一家律師行上月初誤墮商業電郵詐騙，向香港匯出230萬加幣（約新台幣4889萬元），由於匯款不尋常，在香港和加拿大警方合作下，這筆款項全數被追回。
香港警方今天在社交平台公開了這起案件，據指出，上月5日，本地一家銀行發現有一筆來自加拿大某律師事務所的不尋常匯款，金額為230萬元，相關銀行立刻通報香港警方的反詐騙協調中心。
反詐中心人員經分析及確認該帳戶可疑後，隨即聯絡加拿大警方的反詐中心並尋求協助，兩地警方其後與受騙師事務所取得聯繫，確認他們誤墮商業電郵詐騙，並按虛假指示匯出款項。
警方表示，這次成功阻止了巨額滙款的跨境騙案，有賴銀行、香港和加拿大警方緊密協作，充分展現了跨境合作的高效與決心。
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