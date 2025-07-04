快訊

直播／向RF-5E敬禮！守護台海30年今除役 RF-16接棒登場

做好防颱準備！ 準「丹娜絲」恐登陸 直撲台灣機率飆升

等12個小時！甜甜圈「I'm donut？」今早開幕 昨半夜已有人在排隊

管控外賣騎手 上海推「交通安全碼」制度變紅就被封

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
為管控騎手，確保交通安全，上海警方對外賣員進行安全宣講。上海公安局交管總隊
為管控騎手，確保交通安全，上海警方對外賣員進行安全宣講。上海公安局交管總隊

大陸外賣、快遞普及，「外賣騎手」人數更早已破千萬名，為確保交通安全，上海近月推出三色「交通安全碼」制度，新入職的騎手必須有「綠碼」才能從業，而屢次違反交通規定的「紅碼」騎手則會被行業列入禁限名單，目前已有420人因此被封。新規在網路上引起討論，有人回想起疫情期間「健康碼」的恐懼翻版，也有人點讚此舉為積極監管。

據澎湃新聞，上海市公安局交管總隊3日表示，對快遞、外賣騎手推出的「交通安全碼」，自今年4月施行，這些騎手的安全碼變色，一般是存在未處理完結的交通違法事故或其他情況，騎手可以根據隨申辦APP內（上海市政小程序）的提示處理產生變色的原因。

這項新規來源，是根據上海市2021年推出，並與22家平台企業完成簽約的行業自律公約，內容規定，存在1至3起未處理交通違法行為，存在尚未處理完結的簡易程序交通事故（承擔同等以上責任），當月累計交通違法行為5起（含）以上的，會被評級為黃標騎手。

至於被評級為紅標騎手的條件為：當月存在使用電動三輪車或非法改裝電動自行車，當月因未使用懸掛專用號牌車輛被處罰2次（含）以上，存在破壞專用號牌、使用他人專用號牌，存在4起（含）以上未處理違法行為，存在未處理完結的一般程序交通事故（承擔同等以上責任），或當月發生2起（含）以上有責交通事故。

對於加盟商、外賣、快遞站點，還會根據當日上路配送騎手人均得分（綠標騎手10分、黃標騎手7分、紅標騎手3分）評定當日的星級，或該平台的當日風險等級。

上海市公安局交管總隊稱，4月以來，截至7月3日，已有420多名問題騎手因「安全碼」納入過行業「禁限名單」。

在具體實施上，極兔快遞的杜先生表示，近期公司大力向員工宣傳交通安全碼的相關文件，但尚未硬性規定必須「持碼上崗」。不過，他也擔憂紅碼會被列入禁限名單的規則。陸媒報導並稱，黃碼、紅碼對接單有哪些限制？如何才能轉成綠碼，上海多名騎手仍尚不了解官方政策。

這項規定也已引起輿論討論，澎湃新聞評論文章直言，快遞、外賣成為大陸城市生活的標配，但是一些快遞員、外賣員為了搶時間，成為交通安全的嚴重威脅，因此，上海公安交管部門首創「交通安全碼」，建立了「企業—站點—騎手」三級責任鏈，透過問責，倒逼企業真正履行社會責任，以實際措施引導騎士守法駕車。同時，有不少大陸網友在相關文章下留言，表示肯定贊同，但也有人將之與疫情期間的「健康碼」制度做聯想，認為是照搬同一套做法。

圖為大陸外賣平台騎手，展示自己的交通安全碼。上海市公安局交管總隊
圖為大陸外賣平台騎手，展示自己的交通安全碼。上海市公安局交管總隊
大陸外賣、快遞普及，但有些騎手為了搶時間，可能引發交通安全風險。（美聯社資料照）
大陸外賣、快遞普及，但有些騎手為了搶時間，可能引發交通安全風險。（美聯社資料照）

上海 交通事故 外賣員

延伸閱讀

獨／雙城論壇因大罷免卡關？雙方官員下周有望首度碰面

上海入境遊客同比增長38.5％

帶盒死蟋蟀在上海白吃白喝2個月 00後女「薅羊毛」慘了

LV上海新地標！沈浸式空間「The Louis 路易號」郵輪

相關新聞

回應斐濟反彈 陸使館：無意在南太平洋建軍事基地

中國大陸近來在太平洋等海域動作頻頻，斐濟總理蘭布卡2日公開表示，太平洋島國正常適應對中方擴大其影響力，並反對大陸在太平洋...

管控外賣騎手 上海推「交通安全碼」制度變紅就被封

大陸外賣、快遞普及，「外賣騎手」人數更早已破千萬名，為確保交通安全，上海近月推出三色「交通安全碼」制度，新入職的騎手必須...

富豪斥資興學 回應中國在關鍵技術領域對人才的迫切需求

南華早報報導，隨著中國大學招生季展開，兩所由知名企業家出資新設立的大學，因首次招收本科生而成為全國焦點。

上海入境遊客同比增長38.5％

上海市商務委主任朱民2日表示，今年1月至6月，上海接待入境遊客424.8萬人次，同比增長38.5％；實現離境退稅商品銷售...

漢台水上救援交流 無人機成亮點

7月2日，第四屆漢台水上救援交流會於武漢開幕。本次活動由苗栗縣水上救生救難協會、苗栗縣救難協會、桃園市水上救生協會與武漢...

女子「腿癢2個月」竟是肝癌！醫生揭4症狀 長「這種痣」也要注意

「就是癢，腿上癢完身上癢，買點過敏藥吃吃，哪能想到是肝出大問題啊？」杭州的李阿姨今年50歲，2個月前她的雙腿開始莫名其妙地發癢，她以為是皮膚過敏，就近在藥局買了點抗過敏藥吃，但這癢像跟她「槓」上了似的，後來連上半身也開始癢，反覆就是不見好，實在癢得受不了，李阿姨才來到衛生服務中心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。