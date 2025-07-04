管控外賣騎手 上海推「交通安全碼」制度變紅就被封

大陸外賣、快遞普及，「外賣騎手」人數更早已破千萬名，為確保交通安全，上海近月推出三色「交通安全碼」制度，新入職的騎手必須有「綠碼」才能從業，而屢次違反交通規定的「紅碼」騎手則會被行業列入禁限名單，目前已有420人因此被封。新規在網路上引起討論，有人回想起疫情期間「健康碼」的恐懼翻版，也有人點讚此舉為積極監管。

據澎湃新聞，上海市公安局交管總隊3日表示，對快遞、外賣騎手推出的「交通安全碼」，自今年4月施行，這些騎手的安全碼變色，一般是存在未處理完結的交通違法事故或其他情況，騎手可以根據隨申辦APP內（上海市政小程序）的提示處理產生變色的原因。

這項新規來源，是根據上海市2021年推出，並與22家平台企業完成簽約的行業自律公約，內容規定，存在1至3起未處理交通違法行為，存在尚未處理完結的簡易程序交通事故（承擔同等以上責任），當月累計交通違法行為5起（含）以上的，會被評級為黃標騎手。

至於被評級為紅標騎手的條件為：當月存在使用電動三輪車或非法改裝電動自行車，當月因未使用懸掛專用號牌車輛被處罰2次（含）以上，存在破壞專用號牌、使用他人專用號牌，存在4起（含）以上未處理違法行為，存在未處理完結的一般程序交通事故（承擔同等以上責任），或當月發生2起（含）以上有責交通事故。

對於加盟商、外賣、快遞站點，還會根據當日上路配送騎手人均得分（綠標騎手10分、黃標騎手7分、紅標騎手3分）評定當日的星級，或該平台的當日風險等級。

上海市公安局交管總隊稱，4月以來，截至7月3日，已有420多名問題騎手因「安全碼」納入過行業「禁限名單」。

在具體實施上，極兔快遞的杜先生表示，近期公司大力向員工宣傳交通安全碼的相關文件，但尚未硬性規定必須「持碼上崗」。不過，他也擔憂紅碼會被列入禁限名單的規則。陸媒報導並稱，黃碼、紅碼對接單有哪些限制？如何才能轉成綠碼，上海多名騎手仍尚不了解官方政策。