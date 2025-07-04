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富豪斥資興學 回應中國在關鍵技術領域對人才的迫切需求

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
福建福耀科技大學。取材自福耀科大官網
福建福耀科技大學。取材自福耀科大官網

南華早報報導，隨著中國大學招生季展開，兩所由知名企業家出資新設立的大學，因首次招收本科生而成為全國焦點。

位於福建福州的福耀科技大學（FYUST），由玻璃大王曹德旺創辦；以及位於浙江寧波的東方理工高等研究院（EIT），由半導體巨頭虞仁榮創辦，都將在今年夏天迎來首屆本科新生。

這類由企業家資助的教育型公益計畫，旨在配合中國推動「科技自立自強」的國家戰略。產業觀察家和家長預測，這些強調科研取向的新型大學，未來可能在錄取競爭力上追趕頂尖公立大學。雖然現階段仍落後於北京的清華、北京大學等頂尖名校，但吸引力已日漸浮現。

浙江教育顧問公司「浙江新途國際」創辦人蔡燦表示：「這些創辦人是當下中國最知名的企業家和億萬富豪，家長和學生關注度高是理所當然的。很多人都在想，要不要成為第一批嘗試的人。」

「名額只有幾十個，預計分數線會非常高。」

北京師範大學－香港浸會大學聯合國際學院副院長趙新宇說：「首屆幾屆學生會享有先行者的好處，但長期成功還是取決於能否穩定大規模培養高層次科研人才。」

近年中國已在多個重要經濟中心批准設立類似模式的大學，包括浙江杭州的西湖大學、廣東深圳的深圳先進技術大學，以及東莞的大灣區大學，這些學校均聚焦於人工智慧（AI）、半導體晶片和智能製造等科研重點領域。

福耀科技大學今年將招收50名本科生，開設計算機科學、智能製造、車輛工程、材料科學等專業，與國家戰略需求緊密對接。

東方理工高等研究院則計畫招收約70名本科生，重點在AI、集成電路、智能製造與數學等領域。

兩校都強調國際化師資、先進實驗室與大手筆獎助學金。FYUST每年學費僅5460元人民幣（約新台幣22000元），而EIT首屆學生將享有價值9.6萬元人民幣（約新台幣38.7萬元）的全額獎學金。

這波由億萬富豪主導的辦學熱潮，是為了回應中國在關鍵技術領域對人才的迫切需求。

人民日報3月報導，中國半導體產業面臨30萬人才缺口；人力資源和社會保障部數據顯示，AI領域的人才供需比例僅1:10，缺口超過500萬。

這波私立大學興起，正值中國高等教育面臨人口紅利消退。

今年全國高考報名人數為1335萬，較去年的歷史高點1342萬略減，是近8年來首見下降。而去年新生兒僅954萬，意味著未來大學教室將出現空座現象。少子化現象對大學招生的全面衝擊預計會在2037年前後逐步顯現。

福耀集團創辦人曹德旺出資建立福建福耀科技大學。(央視截圖)
福耀集團創辦人曹德旺出資建立福建福耀科技大學。(央視截圖)

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