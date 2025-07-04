上海入境遊客同比增長38.5％

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

上海市商務委主任朱民2日表示，今年1月至6月，上海接待入境遊客424.8萬人次，同比增長38.5％；實現離境退稅商品銷售額同比增長85%。

中新社報導，上海市政府2日舉行新聞發布會，朱民在會上介紹了2025「上海之夏」國際消費季的總體安排。「上海之夏」國際消費季是上海去年首次推出的以促進暑期入境消費為主的活動。首屆「上海之夏」國際消費季從當年7月首個周末持續至10月的第二個周末。

朱民說，首屆「上海之夏」活動期間境外旅客人數同比增長42.2%，外卡消費總額同比增長68.2%。第二屆「上海之夏」同樣將以豐富多彩的活動為各方來客提供輕鬆、快樂的體驗。

2025「上海之夏」活動仍將於7月至10月舉辦，聚焦「讓全球旅客好來、好玩、好購」，通過「活動+產品+服務+政策」，充分展現上海的夏日活力和魅力。活動主辦方根據日韓、東南亞、歐美等不同地區遊客的特點，差異化打造各項活動和特色產品。

上海 魅力

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