漢台水上救援交流 無人機成亮點

聯合報／ 樊嘉琳／武漢報導
武漢雲豹救援隊、苗栗救難協會、苗栗水上救生救難協會和桃園水上救生協會於漢江灣現場演示水域救援。樊嘉琳／攝影
武漢雲豹救援隊、苗栗救難協會、苗栗水上救生救難協會和桃園水上救生協會於漢江灣現場演示水域救援。樊嘉琳／攝影

7月2日，第四屆漢台水上救援交流會於武漢開幕。本次活動由苗栗縣水上救生救難協會、苗栗縣救難協會、桃園市水上救生協會與武漢雲豹救援隊共同參與，70餘名兩岸專業救援成員齊聚漢江灣，圍繞救援技術交流與聯合演練展開交流與合作。

桃園市水上救生協會榮譽理事長黃清泉提到，無人機投放救生圈的救援環節讓他印象深刻，「雲豹救援隊基地的無人機在救援應用技術更先進，台灣在救援方面也比較強，大家有技術就需要相互學習和交流。」

活動現場，兩岸救援隊聯合舉行「水陸空」綜合演練——模擬橋面事故、人員落水、高空被困等複雜場景。其中，雲豹救援隊通過水路突進，並利用無人機搭載繩索系統，實現從衝鋒舟至橋面的高效攀爬營救，同步推進高空與水域救援。此外，特種無人裝備成本場亮點，多連發救生圈無人機、拉索救援無人機、水域救援無人艇等機器人輪番登場，集中展示了AI在無人化救援中的高效與精準應用。

活動期間，苗栗救難協會、苗栗水上救生救難協會和桃園水上救生協會還參觀了武漢雲豹救援基地，詳細了解各類救援機型功能與裝備配置，展開無人機演示與技術交流，兩岸隊員也分享在水域救援中的實戰經驗。苗栗縣救難協會理事長林賢正表示，「雲豹救援隊隊部的無人機技術非常先進，無論是山地、水域還是火災現場，無人機都能快速勘察全局，其技術是非常重要的。」

本次參與活動、來自台灣的林小姐也表示，「這幾天的交流，對我來都是蠻新的東西，也學習到很多。」此次漢台交流活動，不僅提升兩岸救援隊的協同救援能力，更通過相互學習提升彼此的專業能力，打造科技救援領域的交流平台。

桃園 武漢 苗栗縣

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