「上海閔行台灣月」啟動 展開太極、基層治理等10項交流

2025「上海閔行·台灣月」啟動儀式暨「兩岸同根·太極一家」文化交流活動3日在上海閔行區舉行，此次「台灣月」活動將從體育競技到基層社區治理等項目展開交流。閔行區台辦主任張海平說，這些活動讓「兩岸一家親」理念深深扎根在每個人心中；赴陸出席活動的台北市政府市政顧問李招譽表示，這次的交流「很單純」，不涉入政治，也會嚴守兩岸條例劃定的「紅線」。

此次活動由上海市閔行區台胞台屬聯誼會主辦，將於7至8月暑假期間開展太極、兩岸青年citywalk、棒球、桌球等10項交流活動。

據了解，此次啟動儀式共有三個台灣團到上海與會，包含太極團、青年團以及里民基層交流團。其中，里民團由台北市中山區復華里里長黃展輝、中山區興亞里里長林芳薇率24個人前來，成員包含里民、社大的師生及青年等。

活動3日下午在上海華漕鎮文體中心舉行，啟動儀式上，上海市閔行區台辦主任張海平致詞表示，從太極文化交流、兩岸青年互動，再到社區鄰里相聚，這些活動不僅搭建起兩岸同胞溝通的橋梁，更讓 「兩岸一家親」 的理念深深扎根在每個人心中。

談及太極交流，李招譽受訪表示，台灣練太極的人很多，太極也分為很多門派，若沒有深入了解，會不知道學問很大，他並強調，交流「很單純」，僅談太極，不談政治，會把兩岸條例的內容看清楚，不踩紅線。面對台灣社會氛圍不鼓勵兩岸交流，他強調，「這個沒什麼啦，就像你去我家，我來你家一樣」，不認為是統戰。

李招譽說，到大陸可以學到很多東西，但「統戰是看誰統戰，我們比較強一定是我們會影響他，是我們統戰他（大陸），不是他統戰我們，（台灣）不要什麼都怕，台灣的基礎很強」。

黃展輝受訪時分享，在早前台北、上海「雙城論壇」進行基層治理交流時，就已有和上海閔行區互動的經驗。他說，自己個人有使命感，要讓台灣的年輕朋友瞭解中國傳統的文化、歷史、人文、地理，因為台灣好像把一些中國文化慢慢去掉了，他擔心下一輩對中國文化的了解會有斷層。因此，這次帶團到上海也找了幾位年輕朋友加入。