浙江火車被撞脫線停運3小時 車廂悶熱乘客砸窗透氣被警帶走

7月2日，浙江一列貨物列車停車不及撞上K1373次旅客列車，導致客車機車前台車脫線，事發約3小時後旅客列車恢復運行，無人員傷亡。網上有消息指列車停運期間空氣不流通，有乘客砸窗透氣。報導指，有目擊者稱砸窗乘客被民警帶走。廣州鐵路公安處表示，並沒有對砸窗的男乘客進行拘留，僅對其批評教育後放行。

7月2日，網上有消息指K1373次列車在義烏至金華中途故障，停車3個多小時，車內空氣不流通，溫度一度達到38攝氏度。

多則現場影片顯示，許多乘客上衣前後被汗沁透，不少人脫掉了上衣。在其中一節車廂，許多乘客稱「要悶死了」。

據《浪潮新聞》，有目擊者稱一名黑衣小伙因車廂悶熱難耐砸開車窗。隨後，該小伙在金華站被民警帶走。上海鐵路公安局金華車站派出所職員表示，具體的情況還在調查中，「到時候有什麼情況會跟家屬聯繫的」。

事件引發爭議，有網友表示緊急情況可以理解：「命比一切規則值錢」、「這種情形下總不要按違法處理吧？」、「自救行為，不能追究責任，中國人就是太老實了！」但也有人認為男子此舉是破壞公物：「不然呢，破壞公物肯定先帶走，要不以後都學這樣還怎麼管理了。」

管轄K1373次列車的廣州鐵路公安局懷化公安處表示，並沒有對砸窗的男乘客進行拘留，僅對其批評教育後放行。

上海鐵路在官方微博發佈情況通報並道歉：7月2日20時28分許，金溫地方鐵路公司一列貨物列車在金華市東孝鄉境內滬昆線東孝站停車不及，侵入下行正線，與正在通過的K1373次旅客列車機車發生側面衝突，致客車機車前台車脫線，無人員傷亡。

7月2日23時27分，經鐵路部門緊急處置，滯留在滬昆線東孝站的K1373次旅客列車，換掛機車後恢復運行。

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文章授權轉載自《香港01》