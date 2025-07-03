快訊

愛妻高雄靈堂設置完成 彭振聲哀戚目送移靈「頻掩面拭淚」

豐原一家五口傳命案 老闆夫妻最後關店打烊畫面曝光

泰國3天換掉2位總理！內閣改組大風吹 他當1天就下台

聽新聞
0:00 / 0:00

王星被騙至電詐園區案翻版？陸男模在緬甸非法拘禁「赴泰拍雜誌邀約」

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
陸媒報導，廣州1名男模特兒衷浩彬被騙至緬甸遭非法拘禁。圖／取自新京報
陸媒報導，廣州1名男模特兒衷浩彬被騙至緬甸遭非法拘禁。圖／取自新京報

泰緬邊境的電詐園區再度活躍？繼今年初的王星案後，有陸媒報導，又有男性模特兒被曾合作過的老闆以赴泰國拍攝雜誌封面為由，結果被騙到緬甸失聯，該男子的姊姊向陸媒爆料，並已在廣州、曼谷報警。

大陸新京報3日報導，2日，在廣州一名衷姓女士告訴記者，有人以拍攝雜誌封面為由，將她擔任模特兒工作的弟弟衷浩彬騙至緬甸。衷女士表示，她弟弟接到了曾經合作過的老闆邀請，前往泰國拍攝雜誌封面。

報導提到，6月8日，衷男從廣州白雲機場飛抵泰國廊曼機場隨後失聯。6月13日，衷女士弟弟曾給她打視訊電話，表示自己被騙至緬甸，但未告知具體位置。

報導稱，目前衷女士已在廣州、曼谷兩地報警，兩地警方已對此事立案調查。

港媒東網報導，衷女士稱，6月13日弟弟打視訊電話給她時，表示自己被騙至緬甸，但未告知具體位置。衷女士表示，弟弟當時眼神害怕、恐懼，因他身旁有人，不能多說。衷男叫姊姊不要擔心他，要照顧好家裡。

星媒聯合早報指，衷姓女子3日在個人微博發文，稱前段時間父親因交通意外事故去世，衷浩彬「一人撐起了整個家」，此次弟弟被拐，令家人再次承受身心雙重打擊。

今年初，大陸男演員王星遭拐騙到緬甸妙瓦底詐騙園區後獲救，引起廣大關注，泰媒稱，拐賣王星團夥成員已全部被捕，泰方表示將依法處置。此事重創泰國觀光業，泰國也對緬甸部分地區祭出斷電斷網措施，並陸續救出人口販運受害者。

廣州 泰國 緬甸

延伸閱讀

泰國3天換掉2位總理！內閣改組大風吹 他當1天就下台

孫淑媚泰國古城化身飆車仔 楊繡惠面露愁容欲跳車保命

泰國總理貝東塔被停職 當政壇小白兔遭遇政治老流氓

潮遊泰國去 曼谷ｘ芭達雅ｘ羅永 玩出夏日新風格

相關新聞

王星被騙至電詐園區案翻版？陸男模在緬甸非法拘禁「赴泰拍雜誌邀約」

泰緬邊境的電詐園區再度活躍？繼今年初的王星案後，有陸媒報導，又有男性模特兒被曾合作過的老闆以赴泰國拍攝雜誌封面為由，結果...

浙江火車被撞脫線停運3小時 車廂悶熱乘客砸窗透氣被警帶走

7月2日，浙江一列貨物列車停車不及撞上K1373次旅客列車，導致客車機車前台車脫線，事發約3小時後旅客列車恢復運行，無人員傷亡。網上有消息指列車停運期間空氣不流通，有乘客砸窗透氣。報導指，有目擊者稱砸窗乘客被民警帶走。廣州鐵路公安處表示，並沒有對砸窗的男乘客進行拘留，僅對其批評教育後放行。

鄭州女行員詐億元「花6000萬人民幣打賞」 讓男主播連唱8小時

中國某銀行原鄭州緯二路支行客戶經理席薇，涉嫌長期虛構理財產品詐騙逾億元，並將其中逾6000萬元(人民幣，下同，約837....

「掏糞工5天掙8100元」掀熱議 業者曝1條件才有可能

一則「掏糞工5天工資8100元(人民幣，下同，約1100美元)」的短視頻近日引發網路熱議，但多位業者在受訪時卻表示，該收...

中國防洗錢新規 現金買黃金達10萬元必須上報

中國人民銀行發布新規，從8月1日起，客戶用現金購買黃金或鑽石等單筆交易金額或日累計金額達10萬元（人民幣，下同，約1.4...

曾入圍「中年好聲音」…港歌唱導師狎11男 哄騙「想成名多被性侵」

曾入圍《中年好聲音》百強的37歲男歌唱導師林俊一，涉嫌在2008年及2018年至2023年間性侵11名男子，包括一名年僅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。