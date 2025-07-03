王星被騙至電詐園區案翻版？陸男模在緬甸非法拘禁「赴泰拍雜誌邀約」

泰緬邊境的電詐園區再度活躍？繼今年初的王星案後，有陸媒報導，又有男性模特兒被曾合作過的老闆以赴泰國拍攝雜誌封面為由，結果被騙到緬甸失聯，該男子的姊姊向陸媒爆料，並已在廣州、曼谷報警。

大陸新京報3日報導，2日，在廣州一名衷姓女士告訴記者，有人以拍攝雜誌封面為由，將她擔任模特兒工作的弟弟衷浩彬騙至緬甸。衷女士表示，她弟弟接到了曾經合作過的老闆邀請，前往泰國拍攝雜誌封面。

報導提到，6月8日，衷男從廣州白雲機場飛抵泰國廊曼機場隨後失聯。6月13日，衷女士弟弟曾給她打視訊電話，表示自己被騙至緬甸，但未告知具體位置。

報導稱，目前衷女士已在廣州、曼谷兩地報警，兩地警方已對此事立案調查。

港媒東網報導，衷女士稱，6月13日弟弟打視訊電話給她時，表示自己被騙至緬甸，但未告知具體位置。衷女士表示，弟弟當時眼神害怕、恐懼，因他身旁有人，不能多說。衷男叫姊姊不要擔心他，要照顧好家裡。

星媒聯合早報指，衷姓女子3日在個人微博發文，稱前段時間父親因交通意外事故去世，衷浩彬「一人撐起了整個家」，此次弟弟被拐，令家人再次承受身心雙重打擊。

今年初，大陸男演員王星遭拐騙到緬甸妙瓦底詐騙園區後獲救，引起廣大關注，泰媒稱，拐賣王星團夥成員已全部被捕，泰方表示將依法處置。此事重創泰國觀光業，泰國也對緬甸部分地區祭出斷電斷網措施，並陸續救出人口販運受害者。