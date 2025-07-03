「影響母校聲譽」 女大學畢業拍片記錄擺攤被老師要求刪除

近日，大連醫科大學中山學院被曝要求畢業生刪除擺攤相關影片，引發網友熱議。當事人小李（化名）稱，學校老師以「影響學校聲譽」為由，要求她下架展示擺攤生活的影片。此事對她的生活和創業造成不小影響。學校則回應稱，相關說法不實，強調支持學生以各種方式就業，不歧視任何職業。

25歲的小李是廣西人，畢業於大連醫科大學中山學院。她向內媒透露，3個月前，她開始擺攤賣芒果雪糕，並在抖音分享擺攤日常，記錄收入情況。她表示，創業初期曾單日流水達2800元，但也有虧損數百元的日子。5月初，她在公開了自己的學校和專業，影片後來播放量突破500萬。

6月27日，小李發影片稱，學校輔導員聯繫她，要求刪除相關影片，理由是「影響學校聲譽」，並讓學弟學妹感到「惶恐」。小李表示，她在接到電話後迅速下架了影片，並在後續內容中不再提及學校信息。然而，部分網友仍在評論區攻擊她，對她的生活和生意造成困擾。7月1日，小李在直播中透露，近期因壓力過大已暫停擺攤。她透露，自己目前一邊創業一邊準備公務員考試，希望此事就此平息。

7月1日，內媒聯繫大連醫科大學中山學院招生就業部，工作人員否認要求畢業生刪除影片的說法，稱學校積極幫助學生就業，支持包括創業在內的多元就業選擇。該校抖音官方賬號也在評論區回應網友，強調「不歧視任何職業，更不會覺得學生創業丟臉」，並指責部分言論為「引流文案傳謠」。

對於小李提到的老師電話要求刪片一事，招生就業部工作人員表示需聯繫宣傳部門。記者隨後向宣傳部門發送採訪提綱，但未獲正面回應，僅被告知「還需進一步工作」。

小李表示，事件發酵後，她的生活和生意受到顯著影響，部分網友的質疑和攻擊讓她倍感壓力。她強調，擺攤是個人選擇，與學校無關，公開學校信息僅為回應質疑。而網友對此反應不一，有人支持她勇敢創業，也有人質疑其行為是否影響學校形象。

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文章授權轉載自《香港01》