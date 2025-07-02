南方航空驚傳機長刺傷領導後自盡 網提東航事故

中國南方航空吉林分公司昨天驚傳一名機長不滿被降級調查，持刀刺殺兩名領導後跳樓身亡，官方迄今未通報。陸媒今天披露後，許多大陸網友表示，幸好沒有再發生東方航空的墜機事故。

X平台「李老師不是你老師」今天轉發網路截圖顯示，在南方航空吉林分公司，南航機長李煜眾1日上午11時許持刀衝進飛行部辦公室，刺傷工會主席和飛行部經理後跳樓身亡。

有知情人士稱，李煜眾是C類（最高等級）機長，因為沒有預位（預先設置）飛機減速板（擾流板），被降級接受檢查。

「李老師不是你老師」表示，不少飛行員同業評論：「一個二級事件處罰卻把人往死裡逼，這位猛士沒有讓無辜的乘客受難，他是真的英雄」；此事差點又成為「東航5735」事件，同時也暴露了中國民航界長期存在的高壓和小錯重罰。

抖音截圖顯示，南航吉林基地人員透露，李煜眾是1993年次，有老婆小孩，年輕有為、人也好。他事發後從15樓一躍而下，當場死亡。

陸媒瀟湘晨報今天率先報導，7月1日有多名網友發文稱，在南方航空吉林分公司辦公區，疑似突發一起傷人事件。今天多次致電南航吉林分公司公開電話，未獲接通。南航客服工作人員稱對此事不知曉。

據陸媒極目新聞，轄區內的長春二道區楊家店派出所一名值班人員表示，該派出所1日接到了關於此事的警情，不便透露更多情況。據其瞭解，此事已移交上級刑偵部門，正在偵辦。

報導出爐後，「南航」躍為微博熱搜榜首引發熱議，許多大陸網友表示，幸好沒有再發生東航墜機事故；有人寫道，「冤有頭債有主，沒有像東航那個飛行員一樣把無辜的乘客當做報復物件，已經是最大的善意了」。

2022年3月21日，東方航空編號MU5735的波音737-800型客機從昆明飛往廣州，突然偏離原本8900公尺的巡航高度快速下墜，約3分鐘後墜毀在廣西藤縣埌南鎮莫埌村附近山區，機上123名旅客、9名機組員全部罹難。

中國民航局迄今對外通報調查進展3次，今年截至目前未再發布調查進展，民間盛傳事故是飛行員的自殺行為。

中國社群6月間傳出一份落款時間為2025年5月19日的「中國民用航空局政府信息公開申請答覆書」，內容稱「經論證，您申請公開的3.21東航MU5735航空器飛行事故調查進展情況通報，公開後可能危及國家安全、社會穩定，根據『政府信息公開條例』第十四條、第三十六條第（三）項的規定，本機關決定不予公開」。

這份未經官方證實的文件傳出，更加深大陸社會對東航墜機事故是人為的揣測。