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大陸「蘇超」成功吸睛 調查：近8成關注者非足球迷

中央社／ 台北2日電

被戲稱為「蘇超」的江蘇省城市足球聯賽最近在中國走紅，成為中國國足積弱不振下的宣洩出口。調查顯示，在關注「蘇超」的江蘇居民中，非傳統足球迷的比重直逼8成。也就是說，「蘇超」在江蘇成功吸引了眾多的非足球迷。

綜合第一財經及澎湃新聞等中國媒體報導，「蘇超」走紅中國後的第1份賽事影響力報告2日發布，得出上述結果。這項報告是由中國國家統計局江蘇調查總隊進行，調查對象是3189名江蘇常住居民。

調查顯示，在受訪的江蘇民眾中，95.2%知道「蘇超」，涵蓋上班族、學生、農民、家庭主婦、退休人員等族群；58.5%認為，會關注「蘇超」是受網路焦點話題帶動；而平常並不是傳統足球迷的比例則高達近80%。

這項調查提到，高達84.2%的受訪者居民有觀看「蘇超」的意願，其中52.1%回答看過「蘇超」比賽；另外32.1%則表示還沒看過「蘇超」，但之後打算觀看。

此外，57.4%的受訪者明確表示，會在自己居住的城市買票觀看主場比賽；28.1%更表示會到客場買票觀賽助威。

調查顯示，88.7%的受訪者感受到賽事對江蘇本地經濟發展的積極影響，包括「拉動餐飲、住宿消費增長」、「吸引外地遊客，促進旅遊業發展」等。而58.9%回答會因「蘇超」增加體育方面的消費，包括運動、培訓、買裝備等；65.5%則回答會增加文旅方面的消費。

家庭主婦 經濟發展 足球

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