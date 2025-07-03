台灣好呷星空夜市 台灣臭豆腐紹興飄香
熱氣騰騰的鐵板上，肥美的牡蠣滋滋作響，再加上蔬菜、倒入麵糊，煎至金黃焦脆，香氣撲鼻……夜幕降臨，在浙江省紹興市越城區迪蕩湖濱98街上，「台灣蚵仔煎」攤位排起長隊，台胞倪炯林忙得一刻不停歇。
中新社報導，為期十天的「台灣好呷星空夜市」亮相紹興，30名台胞帶著數十種家鄉味道出攤，正宗台味深受大陸食客青睞。
「忙不過來，沒想到這麼受歡迎。」倪炯林邊接單邊說。倪炯林登陸十多年，平時在上海做小吃生意，這是他第一次到紹興擺攤，「我們用最傳統的作法、最新鮮的食材，希望還原地道的台灣美味」。台灣泡菜臭豆腐攤位前，70多歲的台胞李川越正熟練地製作小吃。他笑稱，紹興臭豆腐很有名氣，此次專門帶著台灣泡菜臭豆腐前來「比試」。
李川越家族四代都做台灣美食，自己從事小吃行業近50年。為了開拓市場，2005年起，他經常往返於台灣和大陸，到北京、浙江、福建等地推廣台灣美食。
在李川越看來，美食是人與人之間溝通交流的橋梁，品嘗美食也意味著品味文化，「就像臭豆腐一樣，雖然配方不同，但歸根到底都是臭豆腐，是中華飲食文化的多元化體現」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言