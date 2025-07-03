台灣好呷星空夜市 台灣臭豆腐紹興飄香

熱氣騰騰的鐵板上，肥美的牡蠣滋滋作響，再加上蔬菜、倒入麵糊，煎至金黃焦脆，香氣撲鼻……夜幕降臨，在浙江省紹興市越城區迪蕩湖濱98街上，「台灣蚵仔煎」攤位排起長隊，台胞倪炯林忙得一刻不停歇。

中新社報導，為期十天的「台灣好呷星空夜市」亮相紹興，30名台胞帶著數十種家鄉味道出攤，正宗台味深受大陸食客青睞。

「忙不過來，沒想到這麼受歡迎。」倪炯林邊接單邊說。倪炯林登陸十多年，平時在上海做小吃生意，這是他第一次到紹興擺攤，「我們用最傳統的作法、最新鮮的食材，希望還原地道的台灣美味」。台灣泡菜臭豆腐攤位前，70多歲的台胞李川越正熟練地製作小吃。他笑稱，紹興臭豆腐很有名氣，此次專門帶著台灣泡菜臭豆腐前來「比試」。

李川越家族四代都做台灣美食，自己從事小吃行業近50年。為了開拓市場，2005年起，他經常往返於台灣和大陸，到北京、浙江、福建等地推廣台灣美食。

在李川越看來，美食是人與人之間溝通交流的橋梁，品嘗美食也意味著品味文化，「就像臭豆腐一樣，雖然配方不同，但歸根到底都是臭豆腐，是中華飲食文化的多元化體現」。