長三角多地高溫警報 破35℃「炎值」爆表

連日來，長三角多地結束梅雨期，與高溫天「無縫對接」。夏季熱浪一登場便勢頭強勁，多城氣溫迅速衝破35℃高溫線，氣象預警密集發布。

中新社報導，江蘇7月1日一出梅即遭遇「炙烤」模式，部分地區氣溫7時便已突破30℃門檻，午後普遍達35℃至36℃。高溫天氣，悶熱感貫穿全天，傍晚時分的南京街頭仍是熱浪逼人，市民晚高峰出行如同置身蒸籠，步行片刻即大汗淋漓。

此輪高溫的核心推手正是副熱帶高壓。在其強勢籠罩下，長三角多地「炎值」爆表，接連拉響高溫警報。據中央氣象台預報，未來幾天，黃淮、江淮、江漢、江南、華南中東部等地將出現35℃至39℃的持續高溫天氣，局地可達40℃以上。

安徽省氣象台1日10時發布高溫黃色預警，宣布未來三天全省最高溫度將達35℃至37℃，局部地區38℃以上；江蘇省氣象台於15時38分將高溫預警信號由黃色升級為橙色，預計2日南京、無錫、常州等地的大部分地區將直面37℃酷熱。

此番高溫過程核心區域鎖定江南，來勢猛、耐力久。氣象專家剖析了這種典型「桑拿天」的成因：氣溫居高不下、空氣濕度大、風力微弱，三者疊加形成類似蒸籠的悶熱體感，極易誘發中暑等健康問題。