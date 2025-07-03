半年15事故 陸機場攔查行動電源

聯合報／ 記者陳言喬／綜合報導
大陸機場近期每天都有上千個充電寶被攔。（騰訊新聞）
大陸機場近期每天都有上千個充電寶被攔。（騰訊新聞）

大陸民航局6月底突宣布在機場攔截不合規的充電寶（行動電源），導致許多旅客隨身攜帶的充電寶幾乎都因「不合規」被截留在機場。民航局最新回應指，光在今年上半年大陸民航就發生15起充電寶起火冒煙事故，嚴查充電寶刻不容緩。

大陸民航局6月26日突發布緊急通知指，自6月28日起，禁止旅客攜帶沒有3C標識、3C標識不清晰、被召回型號或批次的充電寶乘坐境內航班。自6月26日一發布就有許多機場執行攔查，大陸國內的每座機場每天都有上千個充電寶被攔。

大陸民航指充電寶必須符合3C標識，指的是China Compulsory Certification，是一個由「CCC」3個字母組成的特殊圖案，是中國強制性產品認證。

大陸充電寶必須符3C標識，機場才能放行。（百度）
大陸充電寶必須符3C標識，機場才能放行。（百度）

人民日報2日報導，訪問中國民航局有關負責人解說為何有此緊急通知表示，截至目前，2025年中國民航已發生15起旅客充電寶起火冒煙的事件，給航空安全和旅客生命財產造成了嚴重威脅，民航局對航空運輸必須採取「零容忍」。

發布這項緊急通知有多方面考慮：一是今年以來，全球民航發生多起由旅客攜帶充電寶引發的不安全事件。1月28日一架釜山航空飛機由於旅客行李中的充電寶引發火災，致使飛機行李架燒穿，機體嚴重受損。3月20日香港航空一架杭州飛往香港的飛機，行李架中的充電寶燃燒導致行李架起火。　

二是充電寶中的鋰電池如遇高溫、擠壓、碰撞極易引發內部短路，可能引發電池的熱失控，導致起火、爆炸。三是電池產品品質參差不齊。近期，大陸國家市場監管總局通報移動電源品質國家監督抽查情況，在抽查的149批次行動電源中，發現有65批次產品不合格，不合格率占比達43.6%。

民航局

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