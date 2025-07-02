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曾被稱｢最醜星二代｣...小沈陽愛女沈佳潤韓國出道 專輯僅賣出65張

香港01／ 撰文：孫聖然
沈佳潤。（微博@小沈陽）
沈佳潤。（微博@小沈陽）

大陸諧星小沈陽曾在央視春晚表演小品《不差錢》一夜成名。近日，他18歲的女兒沈佳潤以K-pop solo歌手的身份在韓國出道，惟發行的首張迷你專輯售賣遇冷，陸媒報導指周銷售量僅為65張。

6月19日，沈佳潤（藝名Nina）發布首張迷你專輯《Never Afraid》，當中包含4首單曲。截至6月26日，該專輯首周實體銷量僅65張（韓國H榜數據），部分日期銷量近乎為零（如第3天僅1張）。

而主打曲《Freeze！》上線首小時韓國音源平台僅7個按讚，YouTube的MV首周播放量約2000次，打歌舞台播放量1.9萬（90%來自中國網友）。目前，沈佳潤的專輯已在微信小程序售賣，定價為73元（人民幣，下同。約新台幣292元），運費則需26元（約新台幣104元）。

此外，沈佳潤在IG的粉絲僅600人，未登上韓網熱搜，打歌舞台亦未進入主流榜單。

據了解，沈佳潤所屬公司BNB Music為小沈陽在韓國新成立，旗下僅她一名藝人，宣發資源薄弱且缺乏與韓國本地媒體合作。沈佳潤也未通過選秀或練習生體系積累粉絲，直接空降出道，韓國本土認知度幾乎為零。

事件引發廣泛關注後，小沈陽在微博發文力挺女兒，並否認專輯銷量僅65張的說法，「截止到目前大概千張專輯。我們感受到的不是冷而是滿滿的愛，特別暖。」

沈佳潤，2006年11月出生於遼寧省瀋陽市，是小沈陽（本名沈鶴）與妻子沈春陽的獨生女。2014年，小沈陽曾帶沈佳潤參與親子節目，卻因外貌備受嘲諷，更被稱為「最醜星二代」。

2019年，沈佳潤開始直播教網友如何化妝，2020年更新動態發布熱舞影片。目前，沈佳潤抖音號粉絲超過47萬。

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文章授權轉載自《香港01》

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