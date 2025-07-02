陸新華字典例句「小孩成累贅」遭轟！出版社：僅表達社會現象

有大陸網友在微博上發布影片，表示字典這麼重要的學習工具，竟被大陸官方字典「胡亂編輯」，其中他指出不只「噷」註記「hm」難以拼音，字典中還舉例「孩子小，成了累贅」，直言真是「細思恐極」。

眼見事件延燒，大陸商務印書館工作人員表示，「孩子小，成了累贅」這句話只是表達一個社會現象，不代表該書的觀點，也不具任何傾向性，後續出版若沒有再出現這種社會現象，可能會將「孩子小，成了累贅」這句話替換掉。

新華字典的編修單位中國社會科學院語言研究所的工作人員稱，之前接到過相關反映，但是這是符合辭書收錄標準的。

觀察者網報導，該網友稱，「孩子是我們夫妻感情的結晶，是我們為人父、為人母的快樂，怎麼就是個累贅了呢？」

不少人支持該網友的觀點，稱「大部分需要查字典的都是心智不成熟的孩子，這可能給孩子輸入扭曲的價值觀」。也有人表示，不少文章都這樣寫，字典裡收錄沒啥問題。

透過搜索發現，「孩子小，成了累贅」這句話不是第1次遭到質疑。浙江線上報導，2023年12月，一網友發影片稱正式將《新華字典》告上法院。該網友表示《新華字典》中釋義「玩弄女性」、「腰裡別著一支手槍」、「孩子小成了累贅」涉嫌違反《出版管理條例》。

中國出版傳媒商報當時就此事諮詢法律、語言學專家。專家認為，「累」字列有「累贅」一詞，意思為「負擔」，舉例為「孩子小，成了累贅」。查閱報刊語料，這樣的用例表述不在少數。養育小孩，是成年人的責任，「孩子小」，大人需要去照料、培養，某種程度上是一種「負擔」。因此，國家才一再為生養孩子公布各種照顧和鼓勵政策。

專家指出，「玩弄」、「累贅」、「別槍」等詞語，屬於漢語詞彙系統中的負面詞語、消極詞語和中性詞語。《新華字典》收錄負面詞語、消極詞語是無法避免的，是符合辭書編纂規範。編纂字典詞典，必須全面客觀反映語言現象。