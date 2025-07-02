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泰國代總理蘇里雅祖籍廣東普寧 曾多次返鄉祭祖

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
泰國總理貝東塔因為和柬埔寨前總理洪森的錄音外流事件遭憲法法庭調查，並遭暫停總理職務，總理一職將由副總理蘇里雅（莊俊奇）暫代。莊俊奇祖籍廣東普寧果隴村，曾多次赴果隴村祭祖。大陸央視新聞
泰國總理貝東塔因為和柬埔寨前總理洪森的錄音外流事件遭憲法法庭調查，並遭暫停總理職務，總理一職將由副總理蘇里雅（莊俊奇）暫代。莊俊奇祖籍廣東普寧果隴村，曾多次赴果隴村祭祖。大陸央視新聞

泰國總理貝東塔因為和柬埔寨前總理洪森的錄音外流事件遭憲法法庭調查，並遭暫停總理職務，總理一職將由副總理蘇里雅（Suriya Jungrungruangkit，莊俊奇）暫代。莊俊奇祖籍廣東普寧果隴村，曾多次赴果隴村祭祖。

星島日報報導，現年71歲的蘇里雅（莊俊奇），生於曼谷，留學美國，是多年的政治家，在多屆內閣擔任部長，雖然曾轉投人民國家力量黨，但在2023年重回為泰黨。2023年塔信回國時，莊俊奇是到場迎接的人員之一。

值得一提的是，蘇里雅（莊俊奇）祖籍普寧市燎原鎮果隴村，是泰國著名僑領、三友集團董事長、「汽車大王」莊漢忠的胞弟，是前新未來黨領袖塔納通•莊龍倫吉（莊海文）的叔叔。

蘇里雅（莊俊奇）多次赴果隴村祭祖。據微信「果隴莊氏一家」發布，2024年10月，莊俊奇還回到果隴村祭祖。

2024年10月17至24日，84歲高齡的泰國著名企業三友集團總裁莊漢忠，攜擔任泰國副總理兼交通部長的四弟蘇里雅（莊俊奇）及妻兒孫輩一行20人回到祖籍地果隴鄉，和母親的祖屋大壩鎮葫蘆地鄉。此行在當地引起了轟動和熱議。

莊漢忠和蘇里雅（莊俊奇）一行，先到果隴鄉拜祭觀音娘娘廟，後又到大壩鎮參訪了父母80多年前生活過的祖家老屋和祠堂，他們還為兩個鄉的親戚們贈紅包和助困救濟金。

大壩 泰國 總理

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